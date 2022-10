Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel durante la emisión de su programa. | Fuente: Composición (Instagram)

Este lunes, la conductora Magaly Medina salió al aire de su programa para arremeter contra Gisela Valcárcel, quien el sábado pasado le envió un fuerte mensaje en 'El Gran Show'. La respuesta de la popular 'Urraca', anunciada desde el domingo, se produjo después de que la presentadora saliera en defensa de Melissa Paredes.

Durante la emisión de 'Magaly TV: La Firme', la figura televisiva dijo: "Siempre me ha parecido una persona con doble discurso. Una disforzada, una hipócrita y se lo he dicho a lo largo de los tiempos. Pero nunca pensé que fuera una mentirosa a morir. La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades que no voy a permitir a ella que me lo diga".

"Ella tendrá mucho tiempo en la televisión, pero no me merece ningún respeto", añadió Magaly Medina. Y, seguidamente, aseguró que "toda la vida" ha recibido ataques de Gisela Valcárcel, aunque admitió que no de manera directa, sino a través de terceras personas, entre quienes enumeró al maquillista Carlos Cacho y la presentadora Janet Barboza. "Ella se lava las manos", indicó.

"Has tenido unas épocas en que no querías que nadie te toque", rememoró Medina antes de lanzar imágenes de mayo de 2007 en las que se ve cómo Valcárcel atacaba a un fotógrafo de la desaparecida revista que la 'Urraca' tuvo en el pasado. "Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura y, sobre todo, de una mujer soberbia", añadió.

Gisela Valcárcel y lo que dijo sobre Magaly Medina

En el estreno de la nueva edición de 'El Gran Show', la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.



Finalmente, la presentadora de "El Gran Show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.









