Durante el estreno de la nueva edición de 'El Gran Show', Gisela Valcárcel reveló que en una ocasión Magaly Medina lloró con ella. Este lunes, sin embargo, la popular 'Urraca' salió frente a las cámaras de su programa para negar este hecho y contar su propia versión.

"Mientes con un desparpajo que realmente me asusta, se me pone la piel de gallina de lo mentirosa que puedas ser (...) La gente que me conoce sabe que yo para llorar soy bien dura", dijo la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' antes de narrar cómo fue el encuentro que tuvo con la popular 'Señito', allá por el 2013, durante una feria televisiva.

En su espacio televisivo, Magaly Medina mostró una fotografía en la que aparece sentada en una mesa junto con directivos de la televisión peruana y Gisela Valcárcel. Según ella, esa fue la única vez que estuvo reunida con su contrincante mediática. "Estaba tomándome un año sabático de trabajo (...) Fui [a esa feria] a comprar algún programa que pudiera hacer acá en Perú", dijo.

Magaly Medina a Gisela Valcárcel: "Jamás lloraría contigo"

En sus descargos, Magaly Medina recalcó que durante esa reunión con Gisela Valcárcel todos se comportaban de manera diplomática. Cuando terminó la feria de televisión, el entonces gerente general de América TV las invitó, junto a otras personas, a un bar, adonde fueron a tomar una copa.

"Y Gisela, en un momento, me cuenta la verdad de lo que había pasado con [Javier] Carmona y Tula [Rodríguez]", manifestó la 'Urraca' en alusión al difunto exesposo de Valcárcel. "Yo hice [caso a] su versión. Por eso jamás le creí a Tula Rodríguez lo que me dijo. Y por eso la defendí [a Gisela]. Supuse que lo que me había contado en breves minutos era la verdad", agregó.





"Yo, en ese entonces, estaba peleada con mi entonces novio, que ahora es mi esposo. Y [le] dije [a Gisela Valcárcel]: 'Yo tengo un inmaduro ahí con el que me peleo y vuelvo, peleo y vuelvo'", confesó. Después de contarle esto a la popular 'Señito', ambas fueron invitadas a otra fiesta, organizada por Telemundo.

Sin embargo, Magaly Medina indicó que su hermana le recomendó no asistir. "Me dijo 'vámonos a la casa, porque no creo que te convenga estar comiendo, charlando y hablando con Gisela'", indicó. Así, según la conductora, Valcárcel se marchó con el productor Ney Guerrero y otros directivos de la TV peruana a un bar en Miami (EE.UU.).

"Así terminó esa noche. ¿En qué momento estuve con ella y le lloré? (...) Si alguna persona de la TV me pudo haber visto llorar a mí, fue Rodrigo González, cuando era mi amigo. Pero nunca, jamás, lloraría contigo [Gisela], con una mujer a la que no respeto", concluyó.

Magaly Medina confesó que Gisela Valcárcel le hizo varios juicios

En su programa de esta noche, Magaly Medina también confesó que Gisela Valcárcel le entabló más de un juicio a lo largo de los años.

Según la conductora de 'Magaly TV: La Firme', es falso que la presentadora de 'El Gran Show' no se haya defendido de sus críticas. "Esta mujer me denunció ante el Poder Judicial 'n' veces por cualquier cosa que yo decía acá. Me mandaba a todos los abogados de América TV. Me hizo varios juicios, todos los ganó", afirmó.

"Así que a mí no me venga a decir que yo la cacheteaba y ella ponía la otra mejilla", continuó Magaly Medina en sus descargos contra Gisela Valcárcel. "Hablemos la verdad: me demandaste por un montón de cosas, así que te defendiste. ¿Le he hecho alguna demanda a alguien de la farándula? ¿A sus asalariados? De mí hicieron hasta una telenovela", recordó.

Magaly Medina subrayó que ni siquiera enjuició a Michelle Alexander por la miniserie 'Magnolia Medina', que calificó como una "abominable biografía". "Yo he resistido, porque sé que si te doy, recibo también", argumentó. "Desde el primer día que estuve en la TV, sabía que había leonas como ella, que me iban a tratar de comer. Todo tipo de aves de rapiña", acotó.





