La cancelación del programa “Válgame” de Latina sorprendió al mundo del espectáculo y la periodista Magaly Medina, fiel a su estilo, expresó su opinión en su espacio de ATV, “Magaly Tv: la firme”.

Medina Vela no dudó en criticar a los presentadores de “Válgame”, Janet Barboza, Kathy Sheen, Ricardo Zuñiga ‘Zorro Zupe’, Kurt Villavicencio, Mónica Cabrejos y Karla Tarazona; aunque aseguró que no está feliz.

“No es que esté feliz porque un programa de Latina se haya ido al agua, me molesta por la gente trabajadora que tiene que pagar los ‘platos rotos’ de aquellos que decidieron poner a este grupo de mamotretos al aire a hacer un programa de televisión. Ellos no tienen la culpa de la mala decisión de lo directores o productores. Escogieron esa gente sacada de no sé dónde, ponerla ahí y darle título de conductores de televisión”, arremetió.





En ese sentido, Magaly Medina cuestionó el criterio de los conductores al momento de dar sus opiniones en televisión nacional, y recordó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció que tiene a Latina en observación, luego del escándalo con el ‘Zorro Zupe’.

“Celebremos que el fin llegó a su fin, que se hundió como el Titanic. Cometieron barrabasada tras barrabasada pública hasta que la última les valió tomar la drástica decisión de sacarlos. Tienen al Ministerio de Transporte y Comunicaciones husmeando en su canal”, comentó la popular “Urraca”.

La conductora de “Magaly Tv: la firme” mencionó también que los personajes de Latina se victimizan, pero acusan a todos, por lo que pidió que acepten que se equivocaron al elegir a sus presentadores.

“Eran los impunes de la televisión, nadie les mandaba una carta notarial. ¿Quién los acusó a ellos ante el Ministerio Público, ante las comisarías? Sin embargo, varias de sus figuras protagónicas acusaban a todos (...) todos están ahí victimizándose cuando realmente la gran cosa que hacían, la cochinada estaba ahí y la lanzaban todos los días. Agarraban un poco de fango y lo lanzaban sin pruebas, sin pruebas, sin argumentos”, precisó.

“No vengan a decir ahora que ‘esto ya estaba planificado desde un principio’. (...) Hay que ser mal productor para elegir a esa gente y ponerlos al frente de un programa, y hacerles creer que eran dioses y líderes de opinión”, sentenció.