Pese a que sus diferencias son de larga data, el año pasado Magaly Medina y Gisela Valcárcel se enfrascaron en una polémica mediática que tuvo ataques y réplicas de sus respectivos programas. Calmadas un poco las aguas, la popular 'Urraca' manifestó este jueves que nunca entablaría una amistad con la presentadora de El Gran Show.

"Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento que no, yo la ahogaría", dijo entre risas para el programa que Verónica Linares tiene en su canal de YouTube, donde a inicios de este año también tuvo como invitada a la popular 'Señito'. "No la tolero, su disfuerzo no lo tolero", precisó Medina.

A la fecha, ambas figuras televisivas parecen haber regresado a tomar silencio sobre la otra, que de vez en cuando se rompe cuando el momento para la crítica surge. "Creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo", sostuvo Magaly. Pero agregó: "Somos las enemigas más históricas de la televisión".

Sin embargo, que Magaly Medina se sienta en las antípodas de Gisela Valcárcel no le quitó reconocer su trayectoria. "Tratando de ser un poco justa con ambas, creo que no ha surgido una figura tan grande como ella y como yo en los últimos años (...) Somos personas icónicas en la televisión... acá las dos estamos en el mismo nivel, las dos hemos sobrevivido y somos las dinosaurios de la televisión, como quieran llamarlo", explicó.

La pregunta que Gisela Valcárcel le haría a Magaly Medina

En enero de 2023, Gisela Valcárcel le pidió a Verónica Linares que si llega a tener a Magaly Medina como invitada en su programa le haga una interrogante de su parte. "Si la entrevistas, necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres", señaló entonces la presentadora.

"Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una pituca, usó esa palabra, que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar de primera clase, y si iría en económica a Lima - Madrid", indicó Valcárcel.

Por último, quien en algún momento fue conocida como la 'Reina del mediodía" explicó la razón por la que se refirió a Magaly Medina en el inicio de la última temporada de "El Gran Show", ocurrida en 2022. "He hablado una vez de ella este año y fue el día que invité a Melissa Paredes, porque Melissa Paredes fue tratada acá peor que una mujer apedreada hace dos mil años, y ni tú ni yo nos levantamos para decir que no la toquen", dijo.

Como se recuerda, en octubre del año pasado, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina estaba "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", expresó en aquel entonces.

