Por el momento, Magaly Medina no revelará la razón de su separación de Alfredo Zambrano. | Fuente: Instagram

Magaly Medina y Alfredo Zambrano dieron fin a su relación amorosa tras cuatro años de matrimonio, pero la conductora de televisión no ha esclarecido cuáles son las razones para no seguir adelante con su romance. No tiene intenciones de revelarlo ahora mismo, aunque sabe que el momento de contarlo llegará eventualmente.

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ dio a conocer su separación en medio de una de las transmisiones de su programa para mantener la completa honestidad con su público televidente. Adicional a ello, no brindó más detalles sobre su fallido compromiso con el notario Alfredo Zambrano. Ambos estuvieron casados desde el 2016.

“Que nosotros, ahora yo, no quiera abrir mi corazón con ustedes y contar los motivos que llevaron a que no pudiéramos resolver algunos problemas, eso se los contaré en algún momento. Ahora no me siento todavía con ganas de hacerlo”, comenzó diciendo Magaly Medina en la pasada edición de “Magaly Tv: La Firme”, emitida el 6 de marzo.

No le interesan los rumores

La presentadora de espectáculos Magaly Medina dejó claro que únicamente sus amistades cercanas –las cuales no pertenecen a la pantalla chica– tienen conocimiento de lo que sucedió en su largo romance con Alfredo Zambrano, quien tampoco ha brindado alguna declaración al respecto.

“Aquellos que sí nos conocen, como dije, mi círculo pequeño, que no están en televisión y son mis amigos reales, que conocen puntos y comas de esto, pueden dar fe exactamente de lo que estoy diciendo”, aseguró la presentadora peruana de 58 años.

Y la periodista Magaly Medina agrega que no le toma importancia a los rumores que se tejan alrededor de su vida privada: “Que el resto se llene la boca de especulaciones no me interesa. No me importa, porque yo sé cuál es la razón. Mis amigos cercanos y mi grupo cercano sabe cuál es la razón”.

