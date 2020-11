Los artistas peruanos que participarán en la marcha contra Manuel Merino | Fuente: Instagram

Se unen a la marcha. Representantes de la música nacional y de la televisión anunciaron, a través de las redes sociales, que participarán de la marcha de este jueves 12 de noviembre,contra la gestión presidencial de Manuel Merino y las acciones tomadas por el Congreso de la República.

Cantante como Gian Marco, Jhovan Tomasevich, Pelo Madueño y Daniel F confirmaron que asistirán a la convocatoria. "Listas mis compañeras para hoy. Nos vemos a las 5pm!", anotó Jhovan en Twitter.

"Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos, por todos nosotros. Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia", aseveró Gian Marco.

"La marcha pacífica es un derecho ciudadano. Nadie puede impedírtela ni agredirte por eso. Con precauciones, mascarilla, comportamiento de prevención. A las calles, lo único que nos han dejado", escribió Pelo Madueño en Instagram.

"Les adelanto que prefiero morir de COVID-19 que de una soberana indiferencia", afirmó Daniel F en su cuenta oficial de Facebook.

De igual manera, las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, así como los intérpretes Jasoy Day y Christopher Gianotti; y el comediante Fernando Armas, afirmaron que saldrán a las calles para apoyar la marcha.

"¡A pie o en tu auto! Con cuidado y precaución, ¡que se escuche nuestra voz, Perú!", señaló Sánchez. "Organizados y protegidos a proteger a nuestro país", dijo Astengo. "¡Vamos Perú, devolvamos el golpe!", expresó Day.

"Superaré mi temor al contagio y saldré a las calles a gritar por mis derechos y por mi país, el Perú nos necesita. A la calle mi gente", recalcó Gianotti.

"Como no sentir dolor y orgullo, dolor, porque el perú no se merece esto, tantos años de historia y riquezas, orgullo, porque aún hay gente y joven que nos da esperanza de un nuevo Pais con valores patrios, hoy se marcha, no por Vizcarra, se marcha por amor al Perú", recalcó Armas.

