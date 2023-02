María Pía Copello conduce actualmente el programa "Mande quien mande". | Fuente: Instagram / María Pía Copello

María Pía Copello sabe que el secreto de una relación estable es la confianza mutua. La actual conductora del programa "Mande quien mande", que presenta junto a 'La Carlota' (el personaje encarnado por Carlos Vílchez), aseguró que aunque en un momento de su vida sintió celos, esas emociones negativas hoy no empañan su matrimonio con Samuel Dyer.

"La verdad yo era más celosa que él", admitió la figura televisiva al diario Trome. "Él, cero celos. A mí me ha costado mucho acostumbrarme a eso, porque que me cele es lo normal, que me cele significa, equivocadamente, que se muere por mí, que me cele es que le importo. Eso no es así, esas son relaciones, a veces, un poco tóxicas", explicó.

La influenciadora reconoció que "en una época de enamoramiento" atravesó por la experiencia de los celos. "Y es horrible, vivir con la angustia constante. A mí me gusta vivir en paz, vivir tranquila, confiando en la otra persona y que esa persona confíe en mí y listo. Las cosas tienen que caminar como deben ser", dijo.

Luego, María Pía Copello agregó: "Yo he aprendido, simplemente no pienso en esas cosas, no pienso en celarlo, nada. Acá cada quien hace lo suyo, estamos siempre juntos". Una estabilidad que se traduce en la vida familiar que lleva con su esposo y tres hijos. "Adoramos estar en familia (...) Somos bien familiares, es algo que tengo que rescatar", indicó.

María Pía Copello descarta un cuarto bebé



María Pía Copello es madre dos varones y una mujer, la pequeña con la que suele grabar contenido para sus redes sociales. Al ser consultada si está interesada en traer un nuevo bebé a su familia, la conductora precisó: "No, pero yo no estoy ligada, ese es el problemita... ¡ya tengo tres!".

La expresentadora de "Esto es Guerra" argumentó que se encuentra "en el límite, un poquito más allá". "Uno tiene una etapa para criar, yo sigo criando, porque mis hijos están pequeños, me refuero a cuando están chiquitos. Es bastante demanda de la mamá, hay papás que también ayudan", señaló.

En ese sentido, puntualizó que su esposo la "ayuda" con la crianza. "Pero tiene sus cosas y compromisos que debe cumplir y es difícil. Ya estamos con tres, en diferentes etapas, siempre un hijo es una bendición, pero sería volver a empezar, ¡me muero!", apuntó.

Copello, además, afirmó que ella y Samuel Dyer disfrutan de quedarse en casa viendo una película con sus hijos o "jugando algo de mesa". "La pandemia también nos unió muchísimo y ahora a mis hijos les cuesta mucho separarse de nosotros y a nosotros de ellos. Los cinco paramos de arriba a abajo".

