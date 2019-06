María Pía Copello recordó el programa infantil que condujo con “Timoteo” y publicó mensaje en Instagram. | Fuente: Composición

El programa infantil “Karina y Timoteo” generó la nostalgia del público luego de que Karina Rivera contara la verdadera razón de su salida.

Asimismo, Ricardo Bonilla, quien dio via a Timoteo, se sumó a contar más detalles del show televisivo dirigido a niños y manifestó estar arrepentido por no haberle dicho a Rivera que ya no iba a estar en el show dirigido a niños.

María Pía Copello también recordó el programa, al cual ingresó en reemplazo de Karina Rivera, y publicó un emotivo mensaje en Instagram. Incluso hizo mención a una de las frases que el recordado dragón solía decir.

“Uno siempre se queda con los lindos recuerdos. Para mí fue una etapa maravillosa, el estar en María Pía y Timoteo y haberlos acompañado tantos años ¡De la refurinfunflay!”, escribió.

La ex conductora del programa infantil también compartió una fotografía donde se luce con el particular atuendo de animadora infantil junto al recordado Timoteo, personificado por el actor Ricardo Bonilla.

KARINA RIVERA CUENTA SU VERDAD

Según contó Karina Rivera en una entrevista con Action Media Web, tras su descanso por embarazazo se sentía confiada que retornaría a "Karina y Timoteo", pues no imaginó que ─al final─ la producción tenía otros planes.

Y aunque fue ella quien propuso a María Pía Copello como su reemplazo, nunca se le pasó por la cabeza que ya no volvería a la conducción del programa infantil, al que meses después fue cambiado por otro nombre. “Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó 'María Pía y Timoteo'”.



RICARDO BONILLA ARREPENTIDO

Luego Ricardo Bonilla, actor que personificó a “Timoteo”, confesó sentirse arrepentido por no haberle contado nada a Karina Rivera que ya no iba a estar en “Karina y Timoteo”.

En entrevista con el programa “Encendidos” de RPP, reveló que pese a esos impases por la salida de su excompañera de conducción todavía mantiene una amistad con ella. “Con Karina tenemos una relación estupenda”.