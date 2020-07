Maricarmen Marín envió potente mensaje | Fuente: Instagram

La cantante y presentadora de televisión, Maricarmen Marín, habló sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer desde pequeña para poder lograr sus metas y de cómo, durante ese recorrido, ha tenido que luchar contra el machismo.

"Hoy tengo ganas de contarles que no la he tenido fácil, desde muy pequeña he tenido que trabajar el triple para lograr lo que sueño y al mismo tiempo luchar contra el machismo y los comentarios mezquinos", comentó ne Instagram.

La intérprete peruana señaló que muchas veces han desmerecido su trabajo y la han criticado por su aspecto físico. "Quitándome el crédito de lo que hago, no cantas, estás gorda, estás ahí porque te regalaron la oportunidad, y mil cosas más que hasta el día de hoy los que siguen mi carrera o mi entorno saben a qué me refiero", sostuvo.



Este mensaje fue inspirado por la actriz debido a que está a puertas de cumplir 21 años como artista, por lo que se mostró agradecida con el público que la ha apoyado en este tiempo.



"Hoy después de 21 años trabajando para entregarle al público lo mejor de mí, tengo que agradecerles infinito, se han convertido en mi familia, por ustedes siempre seguí y nunca me rendí", recalcó.

Maricarmen Marín dejó además un consejo a sus seguidores: "Si las cosas no te funcionan es porque quizás tienes que dedicarte a consciencia a que funcionen, no sufras por el éxito de los demás.... es muy probable que trabajen más que tú, así que manos a la obra si quieres lograr lo que tienes en mente, nunca es tarde".

Finalmente, la jurado del reality de imitación "Yo Soy" se mostró orgullosa de calificarse como "una chola obrera del arte".