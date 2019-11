Mariella Zanetti desea postularse en las próximas elecciones: "Me cansé de decir y no hacer" | Fuente: Captura de YouTube

Mariella Zanetti confirmó su pre-candidatura al Congreso, en las elecciones 2020, por el partido Vamos Perú. La intérprete de "Los Vilchez" comentó que su postulación se debe a que se "cansó de decir y no hacer".

"Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Me cansé de la indiferencia ante los abusos y feminicidios, me cansé de la mediocridad con que tratan la salud mental y seguridad ciudadana", comienza su publicación.

Además, la exregidora del distrito de Surco resaltó que "quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola".

"Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante, que nos levantamos temprano para tener una vida mejor, quiero contar con todos los que queremos un país decente y seguro para nuestros hijos, quiero trabajar en conjunto, cada idea, necesidad, proyecto, problemática y soluciones, por qué es trabajo de todos querer y tener un Perú mejor", finalizó.

JUICIO DE ALIMENTOS

Mariella Zanetti continúa su juicio por pensión de alimentos contra su expareja Farid Ode, quien desde hace cuatro años no deposita el dinero de la manutención para su hija. Además, señaló que, por los constantes reclamos, él las agrede verbalmente.

"No me voy a exponer a su maltrato verbal. Si yo no puedo hablar con él porque me trata mal y a mi hija también la trata mal, entonces que lo haga con la justicia. A ver si al juez le va a gritar y le va a protestar", dijo Mariella Zanetti a RPP Noticias.

Además, la actriz mencionó un amargo episodio que vivió su menor hija cuando le reclamó a su papá por los pagos de la pensión alimenticia.

“Eso es algo que a mí me duele porque mi hija le reclamó por un derecho que le corresponde (manutención) y él la cayó delante de todos. Eso a mí me dolió mucho”, reveló.