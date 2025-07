Mariella Zanetti y la dolorosa pregunta que esquivó en 'El valor de la verdad'

La exvedette habló sin filtros sobre figuras del espectáculo como Andrés Hurtado, Tula Rodríguez y Carlos Álvarez, pero también enfrentó momentos íntimos y difíciles de su vida.

Tal como se anticipaba, la participación de Mariella Zanetti en El valor de la verdad (EVDLV) removió antiguas tensiones con figuras del espectáculo como Andrés Hurtado y Carlos Álvarez. Sin embargo, hubo una pregunta —quizás la más sensible de la noche— que no respondió.

La noche comenzó con interrogantes dirigidas a su pasada relación con el exalcalde de Surco, Roberto Gómez Baca. “¿Amenazaste a tu ex, el alcalde, con no juramentar si se involucraba con Chibolín?” y “¿Extorsionó Chibolín al alcalde Gómez Baca?” fueron las dos primeras preguntas, a las que respondió con un “sí”.

“Cuando me entero que el señor entra a trabajar en la municipalidad, se me quitaron las ganas de continuar como regidora, porque me iban a relacionar con él”, dijo Mariella sobre Andrés Hurtado. Sobre la segunda, relató que un periodista con supuestos vínculos con el conductor pedía 30 mil soles a cambio de no divulgar una foto que confirmaría su relación con el entonces alcalde, antes de salir a la luz pública.

La pregunta que no respondió

A lo largo del programa, Mariella también respondió preguntas de carácter íntimo: “¿Ganaste 16 mil dólares en un solo día?”, “¿Te gustaba que le dijeran ‘mantenido’ a Farid?”, “¿Te denigraban por ser vedette?”, “¿Te negó tu padre?” y “¿Golpeaba tu padrastro a tu madre hasta dejarla inconsciente?”. Sin embargo, la número 13 fue la más dolorosa.

“¿Abusó sexualmente de ti el hermano de tu padrastro cuando eras niña?”, le preguntó Beto. Sus tres acompañantes —su prima Andrea y sus amigas Ela Asencios y Claudia Chávez— intervinieron para evitar que respondiera. Beto Ortiz, en un gesto poco habitual, no insistió y simplemente pasó a la pregunta de repuesto: “¿Perdiste un hijo?”.

“Fue antes de tener a mi último hijo. Quedé embarazada, pero el embarazo no se pudo lograr... fue una etapa muy dolorosa. Tenía como tres meses, un poco más”, confesó. “Salí embarazada a los 38, estaba ilusionada... y lo perdimos. Fue una situación muy chocante, muy dolorosa, muy traumática”, agregó visiblemente afectada.

¿Por qué evitaron que Mariella respondiera?

Tras la respuesta de Mariella, Beto Ortiz consultó a sus acompañantes por qué evitaron que respondiera la pregunta 13. Claudia Chávez fue quien tomó la palabra: “Es algo bastante doloroso para cualquier ser humano, haya pasado o no. Revivir esas experiencias puede ser desgarrador, no solo para quien lo vivió, sino también para quienes hemos estado cerca”.

Ortiz, por su parte, reflexionó: “Yo no creo que hablar de las cosas terribles que todos tenemos en nuestras vidas sea abrir la herida. A veces hablarlo es precisamente empezar a sanar. Mientras no lo haces, es como tener fuego en la garganta”.

¿Cuántas preguntas respondió Mariella?

Superado este momento, Mariella continuó su participación respondiendo otras preguntas como: “¿Has comido gato?”, “¿Vendiste menú en el mercado?” y “¿Le negaste un beso a Jaime Bayly?”, todas con respuestas afirmativas.

Finalmente, decidió retirarse del programa con 20 mil soles. “Ya hemos contado bastante, nos hemos divertido. Yo creo que estamos bien”, dijo antes de despedirse.

Mira el programa completo de Mariella Zanetti en El valor de la verdad a continuación...

