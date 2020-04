El pasado 15 de abril, Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron que serán padres. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira y Mario Hart hablaron de cómo descubrieron que se convertirían en padres, después de estar casados por tres años. La famosa pareja reveló que todo ocurrió como parte una sorpresa, preparada por la modelo venezolana, durante un desayuno.

“Unos días antes me había dicho que la prueba de embarazo que se hizo había resultado negativa, así que no me lo esperaba. Fue una sorpresa que por sus nervios y sus cómplices no pudo quedar muy bien, pero eso es lo de menos. La noticia para mí fue increíble”, dijo el exchico reality.

En ese momento, Mario Hart aseguró que experimentó una mezcla de sentimientos, debido a que estaban intentando ser padres en estos últimos meses. “Entre nervios, dudas, alegría, porque era algo que esperábamos los dos... Cada día voy asimilando más que seré papá”, expresó al diario Trome.

Por su parte, Korina Rivadeneira reveló que no había sospechado que se convertiría en madre, hasta que un día empezó a sentir los síntomas propios del embarazo. Al sentirse mal y con un retraso, ella decidió realizarse un test que dio positivo para su sorpresa.

“No, nunca. [sospechó del embarazo] Recién un día que me puse súper mal: muchos mareos y náuseas, además mi periodo no venía, me sentía pesada y con mucha hambre. Fue ahí cuando decidí hacerme el test y lo confirmé”, contó sobre el momento en que descubrió que estaba embarazada.

¿NIÑO O NIÑA?

Korina Rivadeneira y Mario Hart dieron a conocer a sus seguidores el sexo de su bebé. Todo marchó según los deseos de la famosa pareja 'reality', tendrán una hija.

“Fue una sorpresa gigante para mí porque Mario ya sospechaba que era niña, pero todo apuntaba a que era niño. ¡La felicidad no entra en mi ser! Desde que me hice el test de embarazo dije que sería niña, hasta le compré un bikini de sirenita”, escribió Korina en Instagram. “Estos son nuestras opciones de nombres: Alana, Alma, Lara, Luna, Kira”.