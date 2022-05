Mario Irivarren y Vania Bludau anunciaron su ruptura a fines de marzo. | Fuente: Instagram / Mario Irivarren

El exchico 'reality' Mario Irivarren salió ante cámaras para responder a las acusaciones de agresión física que hiciera contra él su expareja Vania Bludau, quien hace poco confesó al director periodístico del programa de Magaly Medina haber sido víctima de maltrato durante su relación.

Según la conductora de "Magaly TV: La Firme", Bludau señaló que "Mario [Irivarren] la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur [de Lima] y que la había agarrado del cuello".

Ante esta declaración, Irivarren afirmó este jueves al programa "Amor y fuego" que se considera "una buena persona con un pequeño gran problema. "[El problema] se manifiesta en situaciones muy aisladas, y es porque pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos", dijo.

En ese sentido, el exintegrante de "Esto es Guerra" admitió tener un problema con el control de ira y, también, que cuando se estresa o molesta, "reacciona". "Justamente, ese tipo de reacciones es lo que me ha traído aquí", indicó.

Vania Bludau y Mario Irivarren tuvieron una relación sentimental durante casi dos años. | Fuente: Facebook / Mario Irivarren

Mario Irivarren: "Cuando me molesto, grito"

De acuerdo con Mario Irivarren, era usual que durante su relación sentimental con Vania Bludau discutieran por "tonterías" durante sus visitas a discotecas. Además, reconoció ser "un poco frío" al brindar afecto, mientras que su expareja "es bastante cariñosa".

Fue, precisamente, durante una de sus discusiones en una discoteca donde la exchica 'reality' confesó que Irivarren la había "agarrado del cuello". Situación que él mismo no descartó, aunque matizó esta versión señalando que había querido tomarla del brazo para impedir que su pelea se ventilara en medios de comunicación.



"Cuando me molesto, grito, y cuando traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico... a mí no me gusta y es por eso que llevo terapia. Como yo gritaba a Vania, se dio media vuelta y se fue. En ese ínterin, yo he ido por atrás y le he apretado la nuca, es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello, hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado...", dijo Mario Irivarren.

Comunicado de Vania Bludau en el que informa sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

La ruptura no fue de mutuo acuerdo, según Vania Bludau

En abril pasado, Vania Bludau decidió comunicar algunos detalles del término de su relación con Mario Irivarren a través de redes sociales, con el fin de ponerle fin ante las muchas especulaciones que había en torno a su ruptura.

En un comunicado compartido en la sección de historias de su cuenta de Instagram, Bludau afirmó que fue ella quien omó la decisión de separarse del exchico 'reality'. "Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión, porque no fue de mutuo acuerdo", señaló.

Además, afirmó que no visitará espacios televisivos de espectáculos para hablar sobre su antigua relación. "No pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten, porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%", dijo.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Vania Bludau se conocieron durante su paso por el programa reality "Combate". Más adelante, volvieron a coincidir en "Esto es Guerra", pero recién a fines de 2020 empezaron una relación sentimental que culminó en marzo pasado.

