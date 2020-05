Mario Irivarren tras confesar que dio positivo a COVID-19: "Tenía la ilusión de regresar a 'Esto es Guerra'"

Mario Irivarren envía mensaje tras confesar que dio positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram

El chico reality Mario Irivarren reveló en el lanzamiento de "Esto es Guerra" que dio positivo a la COVID-19, tras ayudar a unos vecinos a trasladarse por una emergencia médica.

Tras ello, el modelo dejó un mensaje en sus 'stories' de Instagram para recalcar que está en buen estado de salud, luego de seguir las recomendaciones de un médico y guardar reposo.

"Estoy físicamente bien. No tengo ningun problema de salud. La semana pasada tuve el malestar típico del coronavirus: fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza. Fue leve, tomé las pastillas que me indicó el médico y estuve unos días en cama. Hoy en día me siento en perfecto estado", indicó Irivarren.



No obstante, el artista manifestó que cuando conoció el resultado de la prueba molecular se sorprendió y expresó su frustración por no poder regresar a trabajar a "Esto es Guerra".

"Recibí la noticia el día viernes y me cayó como un baldazo de agua fría porque tenía la ilusión de ir al programa, de reecontrarme con mis compañeros, con ustedes, de salir de mi casa. Han sido días difíciles, a todos nos ha afectado el encierro y no soy la excepción", sostuvo Mario Irivarren.

Asimismo, habló sobre su estado de ánimo y recalcó que no es ajeno a los días malos. "Intento mostrarles mi lado positivo en las redes sociales, pero tengo mis días malos, en los que me gana la ansiedad y no tengo ganas de hacer nada. Y, aunque siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, es inevitable que a veces nos quebremos. Somos humanos", resaltó.

"Quería trabajar, pero me tocará esperar un poquito más. Afortunadamente estoy bien y ningún miembro de mi familia ha presentado síntomas. Fue una buena decisión aislarme desde el día 1", añadió.

También, pidió a sus seguidores de la red social que sean solidarios desde donde se encuentren. "No perdamos la empatía, todos estamos asustados, pero eso no significa que debamos mirar a otro lado cuando alguien nos pida ayuda. Ese es el momento en el que debemos estar unidos y darnos la mano los unos a los otros", concluyó Mario Irivarren.