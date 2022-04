El peruano Mauricio Diez Canseco anunció que contraerá matrimonio con la artista cubana Lisandra Lizama. | Fuente: Composición

El empresario Mauricio Diez Canseco anunció que contraerá matrimonio con la cantante cubana Lisandra Lizama Valido. La joven tiene 26 años y la boda se realizará en La Habana, Cuba, país donde el peruano radica.

La pareja se conoció durante los ensayos de las “Chicas Doradas de Cuba” donde la artista quedó seleccionada junto a otras tres chicas para hacer oficial el lanzamiento de este grupo.

Como se recuerda, Mauricio Diez Canseco ya estuvo casado en tres oportunidades. En el 2009 estuvo con Daysi Ontaneda, tras su divorcio, inició su noviazgo con Paula Marijuan que en ese entonces tenía 20 años.

También tuvo una relación con Leslie Castillo y la cubana Daylin Curbelo. Su tercera boda fue con Antonella de Groot en una íntima boda con solo 30 invitados entre miembros de la farándula y familiares.

La familia de Mauricio Diez Canseco

Desde Cuba, Mauricio Diez Canseco contó cómo pudo volver a contactarse con su primer hijo. Según cuenta, ambos quedaron en verse en una cena, y así el famoso empresario pudo conocer al niño que había buscado los últimos 22 años.

“Me reuní con la mamá, ella me perdonó y me dijo, ‘Mauricio, vas a entrar a un proceso’”, confesó Diez Canseco. “Entonces, lo llamé y coordinamos una cena, y ese día me impresionó, era un chico de buen corazón, noble, humilde, él es muy estudioso”, añadió sobre el nuevo miembro del clan Diez Canseco.

El empresario también contó sentirse orgulloso de Camila, su única hija mujer, quien actualmente supervisa los negocios familiares, especialmente abocada al lanzamiento de los súper Market Rústica, que inauguró el pasado 1 de julio su segundo local en San Juan de Lurigancho.



Además, vigila los locales de Rústica Restaurante Delivery, con la intención de reflotar la empresa familiar y no dejar desamparados a cientos de trabajadores.

