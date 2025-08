'Melcochita' revela detalles del show que ofreció para Pablo Escobar: "Me dio miedo cuando vi al señor"

En su regreso al programa de Beto Ortiz, ‘Melcochita’ compartió una historia inesperada: fue contratado por Pablo Escobar para animar el cumpleaños de su hijo.

Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', regresó este domingo a El valor de la verdad y, como se anticipaba, fue una emisión cargada de revelaciones sorprendentes, humor y anécdotas inesperadas.

Desde la primera pregunta, el sonero dejó claro que esta no sería una noche cualquiera. “¿Aceptaste un show privado sabiendo que era para un narco?”, le preguntó Beto Ortiz. “Sí”, respondió sin rodeos 'Melcochita', y enseguida reveló que aquel espectáculo fue nada menos que para el temido Pablo Escobar.

El día que cantó para Pablo Escobar

"Eso fue más o menos en 1986. Era el señor Pablo", contó el artista. En ese entonces, trabajaba con Tulio Loza cuando recibió la oferta: viajar a Colombia para cantar en el hotel Intercontinental. “Después me enteré para quién era. Era para darle una sorpresa a su hijo porque era hincha de Pegaso, que había pegado en Colombia”.

Según relató, en ese evento también participó Grupo Niche. Durante su presentación, Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante, subió al escenario para cantar con él. “Estaba un poquito federal”, bromeó 'Melcochita'.

Escobar padre le preguntó qué tal cantaba su hijo, y el comediante decidió no arriesgarse. “Si yo le decía que cantaba mal, me iba a convertir en ducha”, comentó entre risas. La presentación duró cuatro minutos y esa misma noche regresó en avión.

Visita a la Hacienda Nápoles

Por esa presentación cobró 3 mil dólares, pero lo que más recuerda es su visita a la famosa Hacienda Nápoles —a la que llamó “la hacienda Brenda”—, una propiedad del capo donde, según dijo, “hasta los cerros eran de ellos” y había un zoológico.

“Me dio miedo cuando vi al señor. Bien bravo, los ojos daban miedo. Y no lo puedes tocar porque te mueres al día siguiente”, relató. “No tenías claro quién era... hasta que lo viste. Y ya no podías echarte para atrás”, comentó Beto Ortiz. “No podía irme para ‘atrolla’ porque si no, mismo 'mortadela' era”, respondió 'Melcochita'.

El humorista y sonero reveló detalles de la vez que conoció a Pablo Escobar.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Melcochita tocó para la ‘mafafa’

El músico también contó otras experiencias que vivió en Colombia, donde tuvo que tocar en fiestas privadas para miembros del narcotráfico. “A veces hemos ido con el señor Isidro Infante a bailes así donde están los de la 'mafafa', y tienes que seguir tocando. Ponían una 'sardinita', como le llaman a los jóvenes con escopeta, y me decían: ‘Sigue tocando’. Hemos tocado 12 horas”, relató.

Recordó también que, en una ocasión, tuvo que tocar durante 12 horas sin parar. “Pagaban bien, pero no te podías ir”. Incluso mencionó un caso similar con Héctor Lavoe. “Lo hicieron cantar Periódico de ayer como veinte veces. Ustedes se quedan, amigo. Si no, se mueren”.

