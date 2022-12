Melissa Paredes llevó a su pareja Anthony Aranda como refuerzo en 'El gran show', pero quedó en quinto lugar. | Fuente: Instagram

A pesar de que un programa previo a la final de ‘El gran show’, Melissa Paredes y Ethel Pozo se abrazaron dando a entender que habían limado asperezas, todo parece indicar que no es así.

Luego de que la hija de Gisela Valcárcel no estuviera de acuerdo que Anthony Aranda sea su pareja en el último episodio del show de baile, la modelo se refirió a estas declaraciones asegurando que ella “no es nadie para juzgar”.

"¿Quién es ella para decir qué es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar? Eso me parece fuera de lugar", dijo Melissa Paredes para ‘Amor y fuego’. “(Ethel dice) ‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal, me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, agregó.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo con Anthony Aranda estando casada con Rodrigo Cuba y esta acción le costó el puesto como conductora de ‘América hoy’ y fue retirada de la temporada anterior de ‘El gran show’.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Anthony Aranda?

Después de que Melissa Paredes revelara que Anthony Aranda iba a bailar con ella en la final de ‘El gran show’, Ethel Pozo consideró que no es buena idea que la pareja se presente en el show.

“La pregunta es si será una buena jugada... estaba pensando y decía ‘a qué está jugando’... para mí va en contra. No hay forma de separar a la persona del baile. Para mí es una mala jugada. Es inevitable (no separar a la persona del baile)”.





Asimismo, Ethel Pozo consideró que era una mala idea que Melissa Paredes lleve a 'El gran show’ a Anthony Aranda porque cree que la polémica de su relación crecerá. Además, manifestó que el jurado podría calificar con un puntaje bajo a la modelo como señal de desaprobación a su romance con el bailarín.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, dijo para América Hoy.

