A poco de la gala final de esta nueva temporada de El Gran Show, Melissa Paredes volvió a referirse a las críticas que recibió tras el inicio de su relación con Anthony Aranda, con quien celebró su primer aniversario. La actual participante del espacio conducido por Gisela Valcárcel dijo que "siempre fue difícil" afrontar la opinión del público.



"Siempre fue difícil, la gente molestaba por todo, todo el mundo se metía a hablar, todo el mundo opinaba, todos eran pulcros y dignos, menos nosotros, pero, al final del día, nosotros somos lo que estamos juntos", comentó.

Agregó que pese a las críticas "estamos contentos, ya tenemos un año de relación, así que nada, a celebrar". "Ha sido un año bastante difícil, creo que ha sido el año más difícil de toda la relación, definitivamente", agregó.

"En el trabajo siempre afectó, porque a la mujer siempre hay que sepultarla y quitarle el trabajo, y al hombre, siempre hay que felicitarlo, no se mide con la misma vara a las mujeres y los hombres; pero en la relación no, nosotros sabemos lo que somos, y lo que hemos dado, y lo que diga el resto siempre me ha resbalado", mencionó.

Paredes resaltó que "cada uno es libre de pensar y decir lo que quiera", en referencia a los comentarios del público sobre su relación con Aranda. "Lamentablemente, yo estoy muy expuesta al público por mi trabajo y lo entiendo y aprecio, pero no se debe juzgar, menos prejuzgar. Fue tanto el “quítenle”, “castíguenla", que no se dieron cuenta de que no me castigaron solo a mí, castigaron a una persona más importante. Pero, ya pasó, y creo que esto nos sirve como sociedad, para darnos cuenta de que hombres y mujeres somos iguales, todos cometemos errores", sostuvo.

CON PASO FIRME HACIA LA FINAL

Paredes dijo que a poco de llegar a la final de El Gran Show, la exigencia es aún mayor. "Estamos como locos, hay cuatro coreografías y, además, un reto de baile, es un reguetón muy power. Ya se nota que estamos rumbo a la final, el cuerpo ya no da más. Pero ahí vamos, con muchas fuerzas, ojalá que todo salga lindo", sostuvo.

"Yo llego a la final de El Gran Show y haré de todo para levantar la copa", afirmó.

Además, comentó que para el 2023, sus planes profesionales la llevarán a "estar de vuelta". ¿Será que volverá a la conducción de América Hoy?

"Si hay la propuesta de regresar con las chicas del programa, trabajo es trabajo. Yo nunca cerré las puertas, si hay una propuesta, yo feliz, sea en América Hoy o en cualquier otro programa", comentó.

Agregó que la actuación también está en sus planes para el siguiente año. "El 2023 viene con todo, habrá Melissa Paredes para rato, ya estoy de vuelta. Creo que mientras haya fuerza de voluntad, talento, y la bendición de Dios, todo va a ir super bien. Hay que hacer empresa, hay que facturar, hay que evolucionar y si uno se junta con una pareja que hace prácticamente lo mismo que tú, hay que aprovechar", comentó.

"No, no he hablado con ella, pero me lo dijo, me hizo la propuesta en El Gran Show, y eso me emociona, es algo que me fascinaría, si ella me llama de hecho me zambullo en el casting", finalizó.

