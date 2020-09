Melissa Paredes habló sobre los berrinches de su hija. | Fuente: Instagram

La actriz Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3.3 millones de seguidores, para contar que se llevó una gran sorpresa con su hija.

La intérprete de "Dos Hermanas" publicó unas stories en la red social para revelar que la pequeña Mía, de casi 3 años de edad, hizo un berrinche.

“Les juro que a veces cuando no la estoy mirando voy corriendo porque pienso que algo le pasó, ¡y no!. Me doy con la sorpresa que está llorando de engreimiento”, explicó Melissa Paredes.

​No obstante, reconoció que entiende que esas actitudes son muy común en los niños pequeños.

“¡Y yo sé! Y entiendo que es la forma que ellos tienen de expresarse... Perooooo les juro que esta niña es súper escandalosa”, agregó.

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE RODRIGO CUBA

Melissa Paredes cumplió 30 años el 11 de agosto y muchos de sus fanáticos le enviaron saludos por su onomástico. Si bien no pudo celebrarlo a lo grande como hubiera querida debido a la pandemia de la COVID-19, tuvo una pequeña reunión con su esposo y con su hija.

Con globos de decoración por toda la sala y una gran torta, la actriz peruana se mostró feliz por todas las atenciones que había tenido el ‘Gato’ Cuba con ella. Uniéndose a los comentarios de felicitación, el futbolista le dedicó una publicación en redes sociales con un tierno mensaje.

“Hoy cumple años mi reina hermosa, es un cumpleaños distinto al resto y más aún este que esperabas con tantas ansias, gracias a Dios estamos juntos y contamos con salud que es lo principal”, escribió el esposo de Melissa Paredes compartiendo unas fotos de la celebración.

Cuba terminó su mensaje esperando que haya pasado un día excelente con las personas que la quieren y que, al soplar la vela, se cumpla el deseo que pidió. Por su parte, la actriz agradeció a Dios por sus 30 años de vida: “¡Te amo infinito y más! ¡Y más! ¡Gracias a todos por sus buenos deseos siempre!”, añadió.

