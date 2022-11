Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron luego de que ella fuera captada con el bailarín Anthony Aranda, quien actualmente es su pareja. | Fuente: Composición

Después de que Rodrigo Cuba se quebrara al hablar por primera vez sobre cómo fue no poder ver a su hija tras la separación con Melissa Paredes, la participante de 'El gran show' confesó sentirse conmovida luego de ver esa entrevista del futbolista.

"Es inevitable soltar lágrimas cuando se habla de la familia, porque es un tema sensible, que nos afecta a todos. A mí también me pasa lo mismo cuando hablo de la familia. Igual, puedo decir que ahora todo está bien, como dije, después de la tormenta llega la calma", comentó para América TV.

Desde su ruptura, Melissa Paredes ha pasado por diversos enfrentamientos con Rodrigo Cuba. Una pelea mediática en la que no faltó algún comentario de la mejor amiga de Natalie Vértiz que dejaba entrever cierta ojeriza. Sin embargo, son tiempos de calma para los protagonistas de esta historia.

"Todo bien con Ale [Venturo]", dijo. "De hecho, somos mujeres y mamás, como mamás nos seguimos, a mí me encanta su hijita, me parece hermosa, entonces. Más allá de que Ale sea la pareja de Rodrigo, yo la veo como una mamá, y por ahí va nuestra afinidad", agregó.

El reencuentro de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes

A fines de octubre, por el cumpleaños de la hija que tienen en común, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba volvieron a verse las caras. No fue un reencuentro espinoso, como otros que habían protagonizado anteriormente, sino uno sin tensiones. "Después de la tormenta viene la calma", dijo al respecto la concursante de 'El gran show' en un comunicado de prensa.

"Siempre después de errores y cosas así, las personas no damos cuenta, recapacitamos y volvemos a empezar y es lo que estamos haciendo ambos", añadió la exconductora, quien a la fecha viene compitiendo como bailarina en la nueva edición del programa de Gisela Valcárcel.

Para Melissa Paredes, los enfrentamientos con su exesposo han terminado. "Es la idea, que nunca más vuelvan a haber malentendidos ni peleas, y que podamos conversar como dos papás civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar, porque tenemos una hija y siempre vamos a tener diferentes temas", indicó.

Como se recuerda, Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron luego de que ella fuera captada con el bailarín Anthony Aranda, quien actualmente es su pareja. "Yo estoy tranquila, contenta, feliz. Soy una mujer que no se aferra al pasado, yo suelto, no me gusta tener rencor, resentimientos, no me gusta cargar con ningún sentimiento negativo. Yo sigo para adelante", afirmó.

