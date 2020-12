La integrante de "Esto es Guerra" compartió sus reflexiones a pocos días de finalizar el 2020. | Fuente: Instagram

Michelle Soifer cumplió 10 años en “Esto es Guerra”, pero ahora está más concentrada en una faceta que había dejado atrás: la música. Es así que la chica ‘reality’ reflexionó sobre lo vivido en el pasado, entre situaciones malas y buenas, para empezar el próximo Año Nuevo 2021 centrada en sus futuros proyectos.

“Siento que he sido muy empoderada siempre. Hasta que pasé por algunas malas relaciones y perdí un poco de fuerza. Pero ahora me siento como el ave fénix y estoy ya lista para volar”, admitió la ex integrante de Alma Bella en una entrevista con la revista Cosas, en la que repasa acerca de su vida a miras de un 2021 con lanzamientos para su faceta arística como la música y actuación.

Según cuenta Soifer, siempre soñó con ser una persona de fama y cantar para un público de fanáticos desde que era una niña. Tras alejarse de los escenarios por varios años e incursionar en la televisión con el programa juvenil, no había vuelto a interpretar canciones propias y trabajar en su producción musical.

Hace unas semanas, con todavía su rol en “EEG”, la popular Michelle Soifer había dado a conocer su contrato con la disquera Monumental Music y agradeció por la confianza en ella para relanzarse como artista: “Creo que ninguna hubiera creído tanto en mí como ellos, y eso ha sido lo que he necesitado”.

SUS LOGROS A CIERRE DEL 2020

La integrante de “Esto es Guerra” señaló que, a lo largo de los años, han ido ocurriendo situaciones que no le han permitido cumplir con ciertas metas. Sin embargo, considera que se encuentra en el momento perfecto para poder seguir adelante con sus sueños a puertas de fin de un 2020 muy distinto a otros años.

“De repente en el camino han ido sucediendo cosas y no he podido llegar al objetivo. Pero siento que ahora ya estoy en donde tenía que estar para poder avanzar”, señaló a Cosas.

