La modelo Alessia Rovegno fue coronada como Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización Miss Perú

Luego de llevarse el primer lugar en el Miss Perú 2022, la modelo Alessia Rovegno recurrió a sus redes sociales este miércoles para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes la apoyaron a lo largo de la competencia.

Desde su cuenta de Instagram, la ganadora del certamen de belleza compartió un retrato suyo en el que lleva la corona. En la leyenda, empieza diciendo: "Infinitamente agradecida con todas las personas que me apoyan y me mandan mensajes de mucho amor y motivación".

Luego, Alessia Rovegno agradeció a Jessica Newton y a la Organización Miss Perú por recibirla "el primer día con los brazos abiertos". Hizo lo propio con sus "compañeras", a quienes calificó de "mujeres maravillosas" que "brillarán en sus competencias". "Feliz de haberlas conocido y seguir creciendo juntas", dijo.

Al cierre de su publicación, la nueva Miss Perú afirmó: "Prometo entregar todo de mí para dejar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo y mostrarle al mundo lo maravilloso que es nuestro país. ¡No puedo estar más feliz! Gracias".

Alessia Rovegno y su mensaje de agradecimiento por ganar el Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Alessia Rovegno

Miss Perú 2022: Así fue la coronación de Alessia Rovegno

El martes 14 de junio, el Miss Perú 2022 lo ganó Alessia Rovegno, luego de quedar en la terna de las seis finalistas, junto con Valeria Flórez y Tatiana Calmell. La ceremonia se desarrolló bajo la conducción de Johanna San Miguel y Renzo Schuller, durante la emisión de 'Esto es Guerra', que puso un alto a sus juegos para vestirse de gala.

La ganadora del evento de belleza consiguió hacerse con la corona después de pasar por el desfile en traje de baño y típico, así como el de vestido de noche. Asimismo, debió responder a la pregunta final sobre cyber bullying, que el jurado deliberó como la vencedora.

En tanto, Valeria Flórez se puso la banda y corona de Miss Latina Universal, mientras Tatiana Calmell hizo lo propio con el título de Miss Perú International.

Así, Alessia Rovegno reemplazará a Yely Rivera, quien logró ganar la competencia en el 2021, y será quien nos represente en la próxima edición del Miss Universo.

Alessia Rovegno desfiló en traje típico durante el Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización Miss Perú

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema 'Un amor como el nuestro' junto al productor Bernardo Ossa. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.

Alessia Rovegno es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.