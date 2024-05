Miss Perú 2024: Nayaj Gámez, la primera Miss Curvy que busca la corona de la peruana más bella

Nayaj Gámez, con su belleza, inteligencia y talento, aspira a ganar la corona del Miss Perú 2024. | Fuente: Instagram: @missperuofficial

Durante más de 70 años, el certamen Miss Perú ha celebrado la belleza de la mujer peruana, pero hasta ahora no había representado formalmente todas sus formas. Para abordar esta omisión, la organización liderada por Jessica Newton ha incluido a la primera reina curvy entre las candidatas de la presente edición.



Se trata de Nayaj Gámez, de 32 años, la primera Miss Curvy peruana y la segunda modelo plus size que participará en el Miss Perú, que se llevará a cabo en junio. Siguiendo los pasos de Mirella Paz, quien hace ocho años fue la primera candidata de talla grande en aspirar a la corona, Gámez se prepara para sorprender en la pasarela.



Nayaj, cuyo nombre en árabe significa "la que triunfa", ha desafiado los estándares poco realistas de belleza, en una industria que ha perpetuado dichos estereotipos durante siglos. Competirá con otras 23 candidatas y 11 retadoras confirmadas en el certamen que busca a la representante para enviar al Miss Universo, que se llevará a cabo este año en México, con fecha aún por confirmar.

¿Quién es Nayaj Gámez?

Nayaj Gámez Pumarada, de 32 años, es hija del desaparecido comediante 'Gato' Abad Gámez. Aunque se formó como ingeniera ambiental, dejó su carrera tras un accidente automovilístico que cambió su vida y su cuerpo. Fue entonces cuando descubrió su pasión por el modelaje y, decidida a aceptar su figura, se dedicó por completo a esta nueva vocación.



"He sido víctima de bulimia, anorexia y vigorexia, tres trastornos alimenticios que no me permitieron ser feliz ni entender que tenía un valor mucho más allá de cómo se veía mi cuerpo", reveló en una entrevista con Reporte Semanal. En sus redes sociales, añade: "No le debemos ni belleza ni delgadez a nadie, solo nos debemos respeto, amor y admiración a nosotros mismos".



En 2022, hizo historia al coronarse como la primera Miss Curvy, y gracias a la alianza con Miss Perú, ahora participa en el certamen nacional. "La belleza con propósito siempre será lo más importante para mí, independientemente de si tenemos o no una corona en nuestra cabeza. Caminemos por el mundo inspirando a otros y siendo agentes de cambio", explica.

El Miss Perú 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio.Fuente: Instagram: @missperuofficial

¿Cuándo se realizará el Miss Perú 2024?

El certamen Miss Perú 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio en el Real Felipe en Callao. Esta emblemático fortaleza será el escenario de un espectáculo lleno de elegancia, talento y compromiso, donde Nayaj Gámez podría hacer historia al convertirse en la primera Miss Perú plus size.



Tras una rigurosa evaluación, 24 reinas representarán a los diversos departamentos del Perú. En el proceso, se enfrentarán a un grupo de 11 retadoras confirmadas, entre modelos, cantantes, actrices y creadoras de contenido, que aspiran a conseguir la ansiada corona. Una de ellas será la sucesora de Camila Escribens, quien representó al país en el Miss Universo 2023.

Nayaj Gámez, de 32 años, es ingeniera ambiental, modelo y reina de belleza.Fuente: Instagram: @missperuofficial

