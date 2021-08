Mister Supranational 2021: ¿Quién es Varo Vargas, el modelo peruano que ganó el certamen de belleza? | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Segura&Vilela

¡Perú campeón! El modelo nacional Varo Vargas se impuso ante los participantes de otros países en el Mister Supranational 2021 y se llevó el título del’ hombre más guapo del mundo’ dándole a nuestro país otro motivo para celebrar.

Mucho se ha hablado de este joven, pero poco se sabe de él. ¿Qué le gusta? ¿De dónde es? ¿Qué hace en sus tiempos libres? ¿Solo participa en certámenes de belleza? Conoce todos los detalles de Varo Vargas.

¿Quién es Varo Vargas?

Tras ganar el Mister Supranational 2021, Varo Vargas está en los ojos del mundo. Su nombre verdadero es Álvaro Vargas Rueckner, tiene 31 años recién cumplidos en mayo de este año y mide 1.86 metros, altura que le ayudó a presentarse en los concursos.

Es natural de Lima y en sus tiempos libres, tiene como hobby jugar fútbol, meditar, cantar y componer nuevas canciones, éste último es una de sus actividades favoritas ya que está buscando hacer una carrera en la industria musical.

Su amor por la música viene desde casa ya que su madre también canta y creció escuchando a su tío, el reconocido tenor peruano Juan Diego Flórez. A fines del 2017, junto con el artista Franco Chiesa, formó un dúo urbano -'Varo y Chiesa'- y se presentaron en diferentes festivales. Sin embargo, le puso una pausa para conseguir su sueño de ser Mister Supranational.

De acuerdo con la web del evento, de ganar el título de este certamen de belleza, a Varo Vargas le gustaría impulsar su talento como cantante de manera internacional “con temas y con una voz que pueda inspirar a la gente”.

Si bien la pandemia nos deja y sigue dejando lecciones de vida, el modelo espera compartir estas enseñanzas con el mundo “para que podamos vivir felices en tiempos complicados”.

Aparte de ser modelo, Varo Vargas también es influencer. Sus redes sociales cuentan con más de 86 mil seguidores y comparte sus actividades tanto en la música, como obras sociales y también mostró su preparación para llegar al Mister Supranational 2021.

