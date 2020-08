Karen Schwarz revela si regresará o no a la conducción de 'Mujeres al mando'. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz estuvo enlazada de manera virtual con las conductoras del programa “Mujeres al mando”, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel, quienes no esperaron ni un minuto más para preguntarle sobre su pronto regreso a la televisión peruana.

“Estoy lista para regresar”, dijo la esposa de Ezio Oliva, esbozando una sonrisa. Si bien aún no ha confirmado la fecha en la que pisará el set, solo comentó que está feliz por volver a trabajar:

“Solamente les puedo decir que regreso a mi casa, a Latina, estoy feliz. Sé que el estudio de ‘Mujeres al mando’ es un gran estudio”, comentó en referencia a que es posible que se una a sus compañeras.

Por otro lado, Karen Schwarz evito dar mayor detalle de lo que está preparando porque será una sorpresa: “De repente me pueden ver por ahí, no les puedo contar mucho, me han pedido que guarde el secreto”, dijo entre risas.

En la divertida conversación, aseguró que le dará la primicia a sus compañeras de ‘Mujeres al mando’ cuando esté lista: “Ustedes van a ser las primeras en saber lo que se está cocinando”, concluyó.

¿TENDRÁ NUEVO PROGRAMA?

Latina lanzó una promoción donde aseguraba que pronto veremos a Karen Schwarz en “Modo espectáculos”. Sin embargo, quedó en intriga si se tratará de un nuevo programa o es sobre su regreso a “Mujeres al mando”.

Ante esta interrogante, la conductora solo atinó a decir: “En realidad estoy en diferentes modos, modo esposa, modo amiga, modo amante, modo mamá y todo lo demás”, comentó en el enlace en vivo.

Sobre su retorno, dijo que en menos de un mes estará nuevamente en Latina. “Me considero un pulpo, regresar a la televisión va a ser mucha alegría para mí, todo yo necesita regresar. Estaré rodeada de tanta energía como siempre ha sido”, aseguró Karen Schwarz.