Nesty espera viajar con Mayra Goñi cuando pase la cuarentena obligatoria. | Fuente: Instagram

El cubano Nesty está pasando la cuarentena obligatoria con su mamá en Miami y confesó que extraña a su pareja, Mayra Goñi, ya que no pueden estar juntos por la situación que está pasando el mundo.

“No es nada fácil, es una situación complicada porque nunca nos imaginamos que la cuarentena se iba a extender tanto, pero hemos llevado muy bien la relación a distancia. Estamos tranquilos y lo sobrellevamos”, dijo.

Además, el cantante confesó que, a pesar de la distancia, eso no ha sido motivo para dejar de sentir amor el uno por el otro."Nos hemos afianzado como pareja y ahí te das cuenta si sinceramente quieres o si te importa alguien”, aseguró Nesty al programa ‘En exclusiva’.

Asimismo, el artista aseguró que quiere hacer un viaje con Mayra Goñi cuando se todo esto pase. “Queremos hacer un viaje juntos, queremos encontrarnos para tener una semana como pareja. Luego mis planes son regresar al Perú, porque tengo muchos proyectos allá”, mencionó el cantante.

SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Debido a las especulaciones de personas ajenas a su relación, Nesty confesó que está bien con la actriz y no piensa hacer caso a los malos comentarios:

“No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja, sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, puntualizó.

En alusión al episodio entre su pareja y Amy Gutiérrez, Nesty terminó por aclarar que no busca vincularse con escándalos. “No he querido involucrarme en farándula, estoy bien con Mayra, no ataquen a las personas”, indicó sobre los seguidores que vienen criticando a la joven salsera.