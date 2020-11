El chico reality contempla regresar a trabajar en el Perú en algún momento. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella regresó al Perú para reunirse con su familia, pero en el ámbito laboral no descarta quedarse en nuestro país. Tras su paso por la primera temporada de “Guerreros 2020”, en México, está a la espera de nuevos proyectos para continuar desarrollando su carrera en el país azteca.

En conversación con su excompañero de “EEG”, ‘Zumba’, el chico reality confesó que espera volver a México para hacer realidad una posibilidad en términos de trabajo, aunque todavía no conoce si se hará realidad. Además, asegura que será “lo más grande” que ha tenido en sus ocho años como personalidad televisiva.

“Antes de regresar de México no me hicieron una propuesta, sino me dijeron que había una posibilidad (de trabajo). Si me sale eso, sería lo más grande que me ha pasado en mis ocho años (de carrera). Esperemos que salga, si no sale hay otras posibilidades en México”, contó Porcella.

Por otro lado, Nicola Porcella tampoco se cierra al escenario en el que podría volver a trabajar en nuestro país: “Mi idea principal es seguir trabajando allá, pero no descarto regresar a Perú, no es un retroceso, es todo lo contrario. El Perú es mi casa y si se presenta una oportunidad para seguir creciendo, bienvenido sea”.

SOBRE “ESTO ES GUERRA”

El participante del reality mexicano también se refirió a la posibilidad de reingresar a “Esto es Guerra”, programa juvenil del que fue retirado a raíz de su conducta, debido a que fue captado mientras cometía una agresión verbal contra su expareja Angie Arizaga. A pesar de haber dicho que ha cerrado esa etapa, considera que no puede afirmarlo por completo.

“He dicho que no, que es una etapa cerrada pero esas etapas nunca se cierran. Le tengo un gran respeto y mucho cariño a Peter Fajardo, fue él quien me mandó a México (…) Si me pide que vuelva, se conversará. Y si me dice: ‘Necesito que estés acá’, se conversará. El mundo de la televisión es de altibajos, un día estás arriba otro abajo”, expresó Nicola Porcella.