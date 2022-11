Nicola Porcella también dedicó su vida al fútbol; cumpliendo la mayoría de edad, debutó profesionalmente con la camiseta de FBC Melgar. | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

Nicola Porcella confirmó que formará parte del elenco de 'Travesuras de la niña mala', la serie basada en la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa. El exparticipante de 'Esto es Guerra' detalló que ya grabó algunas escenas con la actriz nacional Nidia Bermejo.

"Voy a salir en 'Travesuras de la niña mala', que lo grabé con Nidia Bermejo, estaba también Javier Dulzaides conmigo. No me tocó escenas con él, pero es un reto bonito. Es un proyecto para ViX+, la plataforma digital de Televisa", dijo Porcella a América Espectáculos.

Rodada en las ciudades de París, Londres y Ciudad de México, la serie cuenta con el guion de la española María López Castaño y relata la historia de la joven inconformista Arlette y de Ricardo Somocurcio, un hombre atrapado en su rutina.

El elenco de intérpretes incluye a artistas como Macarena Achaga y Juan Pablo Di Pace, anunciados previamente. A ellos se suman Fernando Soto ('La casa de papel'), Fernando Cayo ('La casa de papel'), Rowi Prieto ('Aj Zombies'), Vanessa Saba ('Ella y él') Néstor Rodulfo ('Narcos Mexico') Steph Bumelcrownd ('Lo que la gente cuenta), entre otros.

Rechaza proyecto en México

Porcella aseguró que ha decidido regresar al Perú debido a que hace algún tiempo no ha tenido la oportunidad de compartir con su único hijo.

"Mis planes estaban quedarme en México, pero hay algo que lo vuelvo a explicar, mi hijo ya tiene casi 11 años y yo hace 3 años que no vivo acá, entonces ya los niños se alejan un poquito y era muy importante comenzar a compartir con él. De repente era sacrificar algunas cosas, pero uno por los hijos debe hacer sacrificios", comentó.

Incluso, el exfutbolista reveló que ha tenido que rechazar un proyecto muy tentador.

"Si supieran al proyecto que he dicho que no, dirían Nicola está loco, y por la cantidad de dinero que le he dicho que no, dirían Nicola está loco, pero hay cosas más importantes para mí", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.