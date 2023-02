Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte confirmaron su relación a fines de agosto de 2022. | Fuente: Instagram

La bailarina brasileña Ana Paula Consorte puso fin a las especulaciones y confirmó que se convertirá en madre con una tierna foto publicada en sus redes sociales. Junto a Paolo Guerrero, la artista luce su avanzado estado de embarazo fruto de su romance con el deportista.

“Happy Valentine’s day mi amor (Feliz día de San Valentín mi amor”) escribió en la descripción de la imagen.

Cabe resaltar que Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, ya había anunciado que está esperando la llegada de su nieto número 21. “Es una bendición de Dios, para todos los hogares, una criatura es una bendición de Dios”, dijo en América Hoy.

Asimismo, no dio detalles de la relación de su hijo con Ana Paula Consorte debido a que aún le tiene cariño a Alondra García, su exnuera: “(De la relación) me mantengo al margen. Eso (su opinión) me lo dejan en mi corazón, yo sé lo que siento y lo que tengo”, agregó.

Paolo Guerrero dedicó romántica frase a Ana Paula Consorte

Aunque suele ser muy reservado con su vida privada, Paolo Guerrero se dejó llevar por el espíritu de San Valentín y usó sus redes sociales para compartir una imagen junto a su pareja, Ana Paula Consorte. El peruano aprovechó la publicación para dedicarle una corta, pero significativa frase por esta fecha: "Feliz San Valentín, amor".

Tras el romántico detalle, la brasileña compartió la postal en sus historias de Instagram; asimismo, se animó a comentar el post del 'Depredador' con un: "Hola, te quiero". Ambos confirmaron su relación en agosto de 2022, y ahora están a pocos meses de convertirse en padres.

Pese a los esfuerzos de la pareja por demostrar su amor a sus seguidores, llamó la atención las críticas y el respaldo que estas tuvieron por los usuarios que coincidieron en señalar que el deportista no tuvo estos detalles en el pasado, especialmente cuando estuvo con Alondra García Miró.

"Si así hubieras presumido a Alondra", "Ejemplo gráfico de cuando cambias un Rolex por un Casio", "De lo que se salvó Alondra, ella está para más ya se le veía muy inmaduro", "Alondra la mejor, un hombre que cuida su vida privada lo hace siempre, aquí hay despecho y se nota a kilómetros", son los comentarios con muchos 'Me gusta'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.