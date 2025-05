Patricio Suárez-Vértiz en 'El valor de la verdad' y su inolvidable juerga de tres días con Charly García

Patricio Suárez-Vértiz contó en El valor de la verdad cómo fue la intensa juerga de tres días con Charly García, sus excesos del pasado y cómo terminó tocando el piano con el músico argentino.

La última emisión de El valor de la verdad con Beto Ortiz no solo reveló episodios oscuros del pasado de Patricio Suárez-Vértiz, como sus adicciones a alucinógenos y sus excesos en la intimidad, sino también anécdotas tan descabelladas como memorables, como aquella vez que pasó tres días de 'juerga' con Charly García.

Patricio ya había respondido con la verdad preguntas comprometedoras como “¿Eres adicto al sexo?”, cuando Beto lanzó una interrogante inesperada: “¿Estuviste de juerga tres días con Charly García?”. La reacción fue inmediata. “Ay, Dios… aprieta el botón”, dijo Patricio, en tono de broma, intentando esquivar la pregunta. Luego confesó entre risas: “Parecían siete días, pero fueron tres días de 'juerga'. Sí”.

Sentado en el temido sillón rojo, relató que en aquella fiesta estaba también Yola Polastri: “Fui su burbujito”, bromeó. “Fuimos al aeropuerto y, bajando del avión, me dice: ‘Patricio, ¿cómo estás?’... Luego fuimos en el carro a la Feria del Hogar. Él tocó en un escenario, yo en otro, y ahí empezó la fiesta”.

¿Cómo conoció a Charly García?

También recordó la primera vez que conoció a Charly García en Miami. “¿Es cierto que estaba vestido de Batman?”, le preguntó Beto. Patricio respondió: “Yo estaba tomando un trago en la piscina, y de pronto sale un gato flaco y se sienta a mi costado. Yo decía: ‘¿Por qué me mira así?’... Le dije: ‘Tú no eres Charly García’. Le conté que tenía una banda que se llamaba Arena Hash y que tocábamos en tres días, y me dijo: ‘¡Quiero tocar!’”.

El músico contó que luego fueron al estudio donde Charly estaba grabando. “Estaba vestido de Batman. Yo decía: ‘¿Cómo vamos a llevarnos a ese loco?’”. Finalmente, decidieron no incluirlo en el show porque lo veía en mal estado y el mánager tampoco lo consideró prudente. Sin embargo, luego sí tocaron juntos en otra fiesta.

“Ya todos estábamos pasados de vueltas. A las 3 a.m. me siento en el piano y empiezo a tocar Jealous Guy de John Lennon. Y en eso viene Charly, me dice: ‘¡Arrímate, arrímate!’. Se pone a mi lado y empezamos a tocar. Él hacía los graves, yo los agudos en el piano. Al final, todos aplaudieron. Yola, que todavía estaba consciente, también. Entonces se me acerca ‘La Bruja Suárez’, el que tocaba la armónica con Charly, y me dice: ‘Esto es histórico, loco. ¡Charly no comparte el piano con nadie!’”.

El saco plateado de Charly García

Patricio relató que, tras tres días de fiesta, estaban todos dormidos en los sillones cuando Charly García se despertó diciendo: “¡Me tengo que ir, me tengo que ir!”. Lo recogieron el mánager y su chofer. “Yo pensé: ‘Ya se fue el loco’, y me eché a dormir. Pero a la media hora escucho que golpean la ventanita con una piedra… Era alucinante ver la cara de Charly. Me dice: ‘Mi saco… ¡yo no viajo sin mi saco!’”.

Era el mismo saco plateado con el que había grabado su unplugged. “Bajó del avión con el saco, tocó con él, juergueó con él, pero se durmió sin el saco. Nos pusimos a buscarlo, lo encontré y le dije: ‘Toma tu saco y viaja tranquilo’”.

Una semana después, Patricio Suárez-Vértiz encendió la televisión y se llevó una sorpresa. Vio por Telefe el cumpleaños de Maradona, con celebridades, entre ellos Charly García: "¡Tenía puesto el saco plateado! No se lo había sacado. Eso es un genio”, recordó antes de continuar con más revelaciones en El valor de la verdad.

