Emilia Drago, actriz de 'Pituca sin Lucas': "Estoy cumpliendo mi sueño de ser protagonista de una novela familiar"

Perú Emilia Drago da detalles de su personaje en "Pituca sin Lucas" y cómo se organiza en su trabajo para no descuidar a su familia.

El próximo lunes, 6 de mayo, a partir de las 9:00 p.m., llegará a las pantallas la novela familiar Pituca sin Lucas. En este proyecto, Emilia Drago es una de las protagonistas y se mostró feliz de tener esta oportunidad en su carrera.

"Se está cumpliendo uno de mis sueños, hacer de ser protagonista de un novela nacional e internacional porque a eso aspira, entonces sí, estoy cumpliendo un sueño", dijo la actriz en el programa En Escena, con Johnny Padilla. Asimismo, resaltó que su papel de Techi de la Puente tiene un parecido con ella por ese lado maternal ya que tiene dos hijas:

"Es un personaje maravilloso, es una mujer tan fuerte, con un poder femenino fuerte para sacar adelante a sus hijas. Admiro mucho a su personaje y me conecto con ella por el lado de la maternidad".

Por otro lado, Emilia Drago contó que fue todo un reto estar en Pituca sin Lucas, debido a que las grabaciones son agotadoras por lo que tiene que repartirse entre su casa y la producción:

"Mis hijas están felices, van entendiendo de a pocos qué es grabar una novela, qué es una ficción. Ellas están felices. Están acostumbradas a este mundo mío de actriz, así como el del papá, pero primera vez que les ha tocado que la mamá grabe todo el día porque el ritmo de grabación de una novela es bastante agotador, pero siento que están felices porque yo estoy feliz. Ven el ejemplo que les estoy dando de trabajar en lo que me gusta y no descuidarme de ellas", acotó.

¿Cómo reaccionó Emilia Drago al ser elegida como protagonista de Pituca sin Lucas? "Lloré", contó a Johnny Padilla. "Hay muchas veces que te dicen no, pero esas veces te hacen más fuerte. Cuando me dijeron sí, no lo podía creer. Estaba en la casa de mi mamá y le dije: 'Me acaban de decir que me han escogido'. Me puse a llorar, estaba emocionadísima", recordó. A pesar de que se estrena el lunes 6 de mayo, está convencida de que los televidentes se engancharán a la novela familiar desde el primer capítulo.

Techi (Emilia Drago), 'La Coco' (Martha Figueroa), María Gracia (Priscila Espinoza), María Belén (Francisca Aronsson) y María Piedad (Narelle Casabone) son los Rizo Patrón en "Pituca sin Lucas".

¿Quiénes conforman el elenco de Pituca sin Lucas?

1. Kukuli Morante (Conchita Méndez)

2. Priscila Espinoza (Maria Gracia Rizo Patrón)

3. Francisca Aronsson (María Belén Rizo Patrón)

4. Narelle Casabone (Maria Piedad Rizo Patrón)

5. La primera actriz nacional Martha Figueroa (Socorro Lorenzi "La Cocó")

6. Jano Baca (Salvador Gallardo)

7. Paulina Bazán (Micaela Gallardo)

8. Diego Villarán (Franco Gallardo)

9. Brandon Stieber (Alonso Gallardo)

10. Gustavo Mayer (José Antonio Rizo Patrón)

11. Sergio Giurinovic (Felipe Arosamena)

12. Tito Vega (Enrique Andrade ‘Hernie’)

13. El comediante Chapasa (Gregorio Choque ‘Goyo’)

14. Fernanda Llanos (Margarita Prieto)

15. Primer actor nacional Roberto Moll (Bernando Iglesias)

Jorge Aravena regresa a la TV con Pituca sin Lucas

Han transcurrido 25 años desde que Jorge Aravena cautivó a la audiencia peruana en Girasoles para Lucía, donde compartió protagonismo con Gianella Neyra. Ahora, regresa en abril a la televisión peruana en la nueva producción de Latina, Pituca sin lucas, donde comparte roles con Emilia Drago.

"Finalmente puedo compartirles lo que estoy haciendo aquí en mi querido Perú, además de disfrutar de la exquisita comida", escribió Aravena en sus redes sociales. "Estoy grabando esta hermosa historia junto a un equipo extraordinario. Todos estamos muy emocionados y disfrutando al máximo cada escena".

Con este proyecto, Aravena regresa a las telenovelas después de una pausa de cinco años, desde su participación en la argentina Cita a ciegas en 2019. También es conocido por su trabajo en producciones como El vuelo de la Victoria y Un camino hacia el destino, entre muchos otros títulos. "No tienen ni la menor idea de lo feliz que estoy, ando como un tiburón en el agua", agregó.

