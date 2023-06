Premios Heat 2023: Austin Palao recibió galardón en muletas, pero no mencionó a Flavia Laos en discurso

Austin Palao estuvo en la gala de los Premios Heat 2023 para recibir su galardón luego de ganar en la categoría 'Artista tendencia'. En 2020, el exchico reality incursionó en la música y se lanzó como solista tras publicar el tema Ella; desde entonces continuó en la industria grabando en total siete canciones inéditas.

Pese a encontrarse en proceso de recuperación por una reciente operación a la rodilla, el peruano viajo en muletas hasta República Dominicana para expresar su agradecimiento por este reconocimiento internacional.

"Gracias, así se siente ganar un premio", dijo tras subir al escenario en medio de aplausos. "Para los que no me conozcan, yo soy Austin Palao, soy peruano, tengo un sueño, y es que el público entero se detenga y observe el gran talento que tenemos", expresó.

El también modelo e influencer agradeció el apoyo de su familia y sus seguidores, aunque llamó la atención que no haya mencionado en su discurso a su novia, Flavia Laos. Antes de culminar, Austin dedicó el premio a su madre con unas cortas, pero significativas palabras.

"Estoy muy feliz de que estén conmigo y que me acompañen bastantes compatriotas y colegas que simplemente derrochan 'full' talento. Quiero agradecer a mi fanaticada y al Perú entero por ponerse la bandera al hombro y por último, este premio es para ti mamita. Gracias por darme ese soporte siempre. Te amo", concluyó.

Leslie Shaw, la primera peruana ganadora en los Premios Heat

La cantante Leslie Shaw se llevó el galardón a “Mejor artista sur” en los Premios Heat 2020 . La intérprete venció a los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasilera Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte.

Antes de su reconocimiento, Shaw realizó su presentación en el escenario y sorprendió con su talento a más de un asistente luego de interpretar el tema Estoy soltera, canción en la que colabora con Thalía y Farina.

Desde el Hard Rock Hotel & Casino de Cap Cana, la quinta edición de los Premios Heat 2020 reconoció a lo mejor de la música latina y esa vez destacaron el trabajo de la peruana.

"Hola, gracias la verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble. He pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente", dijo Leslie Shaw muy emocionada al recibir el reconocimiento internacional.

Más tarde, esa misma noche y desde sus redes sociales, la peruana compartió unas fotografías en Instagram luciendo el premio: "Gracias a todos mis fans esto es de ustedes, ¡los amo muchísimo! Gracias, Premios Heat, ¡qué gran noche!"