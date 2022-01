Carol Reali y Rafael Cardozo tras la pedida de mano | Fuente: Instagram | Carol Reali | Fotógrafo:

El compromiso entre Carol Reali y Rafael Cardozo fue la noticia que despertó más interés en la farándula nacional al iniciar el 2022. Como se recuerda, el brasileño decidió proponerle matrimonio a la modelo luego de cumplir 11 años de relación sentimental.

El exintegrante de Esto es Guerra, reapareció antes las cámaras de televisión para brindar detalles de cómo fue la pedida de mano, la cual se realizó durante sus vacaciones por la Bahamas. Cardozo le entregó el esperado anillo a su novia mientras viajaban en un lujoso crucero.

"Fue una locura esa pedida de mano. Once años de relación y me arrodillé a las cero horas con cero minutos (del 01 de enero)", dijo el modelo tras revelar que todo lo tenía preparado, incluso tuvo que recurrir a algunos amigos para elegir el anillo indicado.

"Tuve ayuda de unos amigos para escoger el anillo porque yo no entiendo mucho de eso, pero sí he regalado un anillo precioso a Carol. En el crucero a la media noche los gringos estaban haciendo la cuenta regresiva y fue ahí cuando me arrodillé y temblaba", expresó a "Más espectáculos".

"Yo no tengo miedo para estar frente a cámaras, pero esa vez estuve temblado como no tienen idea. Fecha no tengo todavía (para el matrimonio) pero voy a casarme este año (2022) sí o sí. Yo me arrodillé frente a todos y fue una locura porque la gente comenzó a gritar y celebrar. Fue un momento bien bonito y hasta lloré", agregó.

LA VIDA LE SONRÍO PONIENDO A CAROL EN SU CAMINO

Hace una semana, Rafael Cardozo recurrió a sus redes sociales para enviarle un mensaje romántico a su novia Carol Reali, conocida en los programas de competencias como 'Cachaza' y a quien le propuso matrimonio en plena celebración de Año Nuevo.

En su publicación, Rafael Cardozo agradeció a quienes vienen acompañándolo desde hace once años, periodo en el que junto a 'Cachaza' ha conformado una de las relaciones más sólidas de la televisión peruana.

"Les escribo a ustedes que me acompañaron estos 11 años de relación y 11 años en el Perú. De verdad la vida me sonrió poniendo a Carol en mi camino y al Perú en mi destino. Gracias Dios", señaló el también conductor.



