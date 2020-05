Rebeca Escribens: "Mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito"

Rebeca Escribens habló de su trabajo en la televisión. | Fuente: Instagram

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, habló sobre su trabajo y de cómo este le permite afrontar el confinamiento y la crisis por la pandemia de la COVID-19.

"A veces me levanto con ganas de llorar, me maquillo y me visto sin querer pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va", expresó para el diario Correo.

"Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme", añadió.



Rebeca Escribens manifestó su satisfacción por el apoyo que recibe y recalcó que procura dar opiniones sin juzgar. "Suelo decir las cosas como las pienso, siempre evitando levantar el dedo porque nadie tiene la suficiente moral para criticar a otros", dijo.

La artista señaló que el paso de los años le ha permitido mostrar su verdadera personalidad, pues ha dejado los prejuicios y la represión de lado. "Llegas a los 30 o 40 y te importa un rábano lo que piensen los demás y decides ser tú. Claro, todo tiene su momento y lugar", sostuvo Rebeca Escribens.

Asimismo, la presentadora recomendó a sus seguidores que, en este tiempo de pandemia, busquen oportunidades y vean las cosas con optimismo.

"Yo invito a todas las personas a que lo hagan, porque si vives lamentándote lo único que vas a conseguir es atraer cosas negativas a tu vida. En base a resiliencia y reinvención he vivido, no a partir de la pandemia, sino desde que murió mi mamá cuando yo tenía 22 años. Desde ese momento supe cómo utilizarlas, con caídas, errores y aciertos, así le ando dando", concluyó la también actriz.