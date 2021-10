Brenda Carvalho ansía ser la ganadora de "Reinas del show": "Esa corona va a estar en mi cabeza". | Fuente: Instagram

Tras caer en sentencia en “Reinas del show”, Brenda Carvalho se mostró segura de que en la próxima gala seguirá firme para llevarse la corona. Actualmente se encuentra recuperada de una lesión del pie y la bailarina reveló que demostrará su talento en la pista:

“Yo estoy recuperada. Una cosa es que sea precavida, por si las moscas vamos con calma. Ya estoy recuperada, todavía tengo pequeñas cositas, pero estoy enterita. Ahora yo voy más por la línea, por la elegancia, ese es mi estilo, ya no voy por locuras ni nada”, comentó.

Asimismo, Brenda Carvalho aseguró que será la ganadora de “Reinas del show” de esta segunda temporada: “Esa corona no va a salir si no está en mi cabeza, así que agárrense”, agregó la bailarina para El Trome.

Brenda Carvalho y Vania Bludau caen en sentencia en "Reinas del show"

La quinta gala de "Reinas del show" se emitió el sábado 9 de octubre y en la competencia, Brenda Carvalho y Vania Bludau cayeron en sentencia. Sus coreografías no convencieron al jurado y, por ende, no llegaron a tener los puntos suficientes para continuar.

Ante la devolución de la mesa del jurado contra Bludau, la exchica reality no se mostró conforme y le respondió tajantemente: “Sobre su comentario, no tengo la boca tan grande como él porque dice que tenemos que abrir la boca más. Ya lo dijo, no me gusta hablar de los comentarios porque el puntaje está dado y hay que ver si paso o no”, dijo.

Vania Bludau agregó que está satisfecha con su participación y espera que en la próxima gala pueda hacer su presentación con su cabello natural. También aprovecho para responder a la invitación que le hizo Santi Lesmes para que imite a Shakira. "Yo no trabajo en su circo, si él ya tenía la paleta en la mano, para que forzarme hacer otra imitación ... ¡Ya fue!".

