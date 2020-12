El jurado de "Yo Soy" reflexionó sobre su experiencia como padre soltero. | Fuente: Instagram

Ricardo Morán habla nuevamente sobre la enseñanza que le ha dejado la experiencia de ser padre soltero de dos pequeños. Aunque el tiempo le ha permitido aprender más sobre la dedicación con los hijos, asegura que hay un momento en el que recuerda todas las cosas que escuchaba de sus mismos padres.

En conversación con Mujeres al mando, el jurado de “Yo Soy” se refirió a su último viaje por el Cusco, el cual coincidió parcialmente con las movilizaciones y protestas que se levantaron a nivel nacional un mes atrás. Puede que él no haya disfrutado de este tiempo libre por completo, pero sus hijos Emiliano y Catalina sí lo aprovecharon.

“Cuando uno se vuelve papá, te pasa algo en la vida. Me pasó cuando fui a mi viaje al Cusco, pero no la pasé muy bien yo, porque llegué y hubo golpe de estado y las marchas (…) Yo no disfruté tanto de la naturaleza de Urubamba”, inició Morán en su anécdota sobre sus más recientes vacaciones a inicios de noviembre.

Como se recuerda, Ricardo Morán asistió a la marcha convocada en la Plaza de Armas de Cusco y, por otro lado, sus gemelos de año y medio pasaron momentos inolvidables de alegría: “Esas tres semanas han sido los 21 días más felices de su vida, sin comparación. No ha habido ningún momento en su vida que esos días metidos en el barro”.

LA LECCIÓN DE LA PATERNIDAD

Ricardo Morán no olvidó hacer una mención a sus padres por aquellas palabras que siempre escuchó de ellos, y también de otras personas que decidieron tener hijos. Todo cambia cuando se toma la decisión de formar una familia para ofrecerles parte de tu vida, llegando a verlos crecer y caminar hacia delante.

“Aprendes lo que mi papá y mamá decían, y todos dicen. Llega un momento en que empiezas a vivir tu vida para ellos, el disfrute y crecimiento para ellos. Y eso te hace a ti un poquito mejor persona”, concluyó el productor de televisión previo a la celebración de Navidad.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.