El productor de televisión Ricardo Morán habló sobre su paternidad con el periodista Renato Cisneros durante un live en el Instagram de RPP Noticias.

Cisneros confesó que con la hija que tiene es un trabajo cansado, por lo que consultó con Morán cómo hace para poder cuidar de su dos hijos y, además, mantenerse activo en lo laboral.

"Todo parte del pánico", aseguró Ricardo Morán, quien confesó que tiene temores, los cuales se manifiestan a través de pesadillas que tiene desde muchos años atrás.

"Yo tengo esta pesadilla recurrente de que al no encajar en nada, yo no iba a poder tener ningun empleo ni iba a poder vivir de nada. Siempre la tuve. De hecho, la fantasía ha ido mutando en cada etapa de mi vida y se manifestaba de formas diferentes", contó.



"Primero soñaba que no iba a tener un teatro, luego que no iba a tener auspiciadores. Finalmente, cuando los bebés estaban en su tercer mes de embarazo, yo he tenido una pesadilla en que corría por mi calle tocando puerta en puerta y diciendo que no tenía para darle de comer a mis hijos", detalló.

Por ello, consideró que su trabajo como padre y profesional no se ha detenido, pues siempre busca utilizar su tiempo al máximo. "Es una sensación de permanente pánico de decir: 'me queda una hora, cómo puedo ocupar este tiempo para hacer algo más'", sostuvo.

No obstante, Morán Vargas admitió que ser padre de dos pequeños a la vez es difícil, por lo que ha aceptado desde un inicio que necesita ayuda, la cual le brindan sus familiares.

"Lo que sí es muy cierto es que cuando tienes un hijo, sientes que tienes que ser muy responsable. Cuando tienes dos, asumes que necesitas ayuda y de alguna forma empiezas a delegar las responsabilidades. Tengo a mi hermana y mi mamá que me ayudan", explicó.

"Con dos puedes algunas veces, pero no puedes tener a los dos todo el tiempo. Tengo que admitir que es humanamente para mí fuerte. Hay un límite y hay que pedir ayuda", añadió Ricardo Morán.