Susana Baca defiende su título de artista y habla sobre Richard Swing. | Fuente: Composición

Después de que Richard Swing se comparara con Susana Baca, la cantante peruana se sintió indignada por las declaraciones de este personaje, así que decidió dar su descargo a través de redes sociales.

“Susana Baca también es artista como yo. Ella tampoco tiene un título, ni profesión cuando ocupó el cargo de ministra de Cultura", fueron las palabras de Swing ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

A ello, la cantautora aseguró que es una persona de prestigio y no puede ser comparada con la mediocridad: “Yo no soy una "don nadie" tengo títulos, especialidades, reconocimientos. Tengo una carrera y tengo un prestigio logrado con mi sentido profesional y honradez, no soy una persona comparable con la mediocridad, con la indecencia y con lo deleznable de la política nacional, y la sociedad de los favoritismos”.

Además, Susana Baca confiesa que no pertenece al grupo de "comechados", como calificó a las personas que tienen un historial de corrupción. En su opinión, esto forma parte de una “corruptela política del ‘toma y daca’”.