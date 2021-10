Rodrigo Cuba se pronuncia tras reciente descargo de Melissa Paredes en televisión abierta. | Fuente: Instagram/@gatocuba16

Rodrigo Cuba vuelve a pronunciarse públicamente a raíz de las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes esta mañana para el programa “América Hoy”, del cual es conductora junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. En su aparición junto a su abogada, ella contó nuevamente su verdad de los hechos, pero esto ha sido negado por su expareja.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. No es verdad la forma cómo me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”, inició el ‘Gato’ Cuba en un comunicado oficial publicado en su perfil de Instagram. Y en las siguientes líneas, se dirige específicamente a su aún esposa:

“Melissa, me humillaste y solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminaría así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos. Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ‘ampay’, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y, lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú”, agregó.

El futbolista peruano Rodrigo Cuba también se mostró afectado por las “burlas” de Melissa Paredes a través de sus redes sociales: “Dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo hare, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”.

Rodrigo Cuba publica comunicado desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram/@gatocuba16

Rodrigo Cuba niega pruebas de Melissa Paredes

Sobre las presuntas pruebas que presentó Melissa Paredes en señal abierta sobre que ella le dejó claro que abandonaría la propiedad, que ambos comparten, junto a su hija, Rodrigo Cuba negó que estas fueran ciertas. Según detalló en su mensaje, salió a trabajar a las 7:30 a.m. y no pudo despedirse de la menor sin tener conocimiento que la actriz dejaría el departamento.

“El día de hoy, vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija: Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, sentenció el jugador de la César Vallejo.



