Sergio George dio una contundente respuesta a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente a Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Hugo Curotto

Sergio George puso fin a las especulaciones sobre una posible relación sentimental con Yahaira Plasencia. En una entrevista con 'América Hoy', el productor musical dijo que los rumores de romance se salieron de control luego del comentario que hizo durante la conferencia de prensa de los Premios Juventud 2022.

"Me quiero disculpar con los fans y con Yahaira Plasencia. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en Perú en junio del año pasado. Entonces para romper el hielo siempre estábamos juntos, bromeando, rajando un poco de las personas para bajar el estrés que ella tenía", contó al inicio.

"Fuimos al show y después (durante la conferencia) culpa mía, me preguntaron inesperadamente (sobre relación con Yahaira) y yo dije algo así como 'Ojalá', pero no sabía la repercusión de eso", comento Sergio George al considerar a Yahaira Plasencia "como una hija" a la que puede darle consejos musicales y personales.

"Yo no estoy ensuciado en el negocio, si cada vez que trabajo con una mujer me meto en una relación entonces también es una forma de minimizar a esa artista femenina porque yo las selecciono para trabajar con una artista que va a vender", aclaró Sergio George.

LA RESPUESTA DE YAHAIRA PLASENCIA A LOS RUMORES DE ROMANCE CON SERGIO GEORGE

Luego de su participación en los Premios Juventud 2022 para rendir homenaje a 'El Gran Combo de Puerto Rico', la cantante nacional, Yahaira Plasencia, captó la atención de la prensa boricua por su desempeño sobre el escenario. Sin embargo, no faltaron las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con su productor Sergio George.

En medio de una conferencia de prensa, la intérprete de 'La cantante' fue consultada por un medio internacional sobre una posible relación sentimental con el afamado productor estadounidense: "¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?, le preguntaron a Yahaira. "Ojalá", respondió Sergio George, sin presagiar la repercusión de su comentario.

Sin intentos de esquivar la pregunta, Yahaira Plasencia decidió responder argumentando que ya sabía de los rumores, pero aclaró que Sergio George es como un padre para ella. "Se ha dicho muchísimo (sobre el supuesto romance), pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio, de su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, agregó.

