Sheyla Rojas habló sobre la posibilidad de volver a Perú para conducir un programa de TV | Fuente: Instagram | Sheyla Rojas

Sheyla Rojas habló sobre la posibilidad de volver a la televisión para conducir un programa, a propósito de los rumores sobre su aparente jale a Latina para participar en el nuevo espacio matutino, "Arriba mi gente".

Mediante una entrevista virtual con el programa "América hoy", desde México, la exintegrante de "Esto es Guerra" adelantó que, por el momento, no está en sus planes regresar al Perú para trabajar en la pantalla chica.

"Todo el mundo me está preguntando si voy a estar en un programa, en un canal que no voy a mencionar, pero están preguntándome si voy a estar y la verdad es que no. Por el momento, no. Mi próximo viaje es a España", manifestó.

Hace unas semanas se especuló que Sheyla Rojas iba a formar parte de la conducción del nuevo magazine "Arriba mi gente", junto a Mathías Brivio, Gianella Neyra, Karina Borrero y Santi Lesmes.





¿SE CONTRADICE?

A inicios de este año, Sheyla Rojas anunció a través de redes sociales que volvería a la televisión después de estar alejada durante mucho tiempo por estar envuelta en una serie de polémicas.

En una dinámica de preguntas y repuestas en Instagram, la modelo le reveló a un fanático sobre su retorno a la pantalla chica.

“¿Cuándo vuelves a Perú?”, le preguntó, a lo que Sheyla Rojas dijo: "Más pronto de lo que se imaginan, voy a ver unos temas que me tienen muy emocionada. Este 2022 será un año maravilloso, decretado está".

CELEBRA ANIVERSARIO

En otro momento de la entrevista, Sheyla Rojas reveló cómo fue sorprendida por su pareja, Sir Winston, luego de cumplir un año de relación.

"Me acaba de llegar este ramo de rosas, me las mandó mi novio hoy porque vamos a celebrar que cumplimos un año juntos", contó la modelo.

"Ha sido un año muy bonito. No ha sido perfecto obviamente, pero la verdad ha sido maravilloso, con mucha paz y mucha tranquilidad. Hoy nos vamos a celebrar", detalló la influencer tras asegurar que Sir Winston es un gran apoyo para ella y su hijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.