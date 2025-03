"Me rompió la cabeza": Shirley Arica revive episodio de agresión cuando fue pareja de Jean Deza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo Shirley Arica reveló detalles estremecedores sobre los episodios de violencia que vivió durante su relación con el futbolista Jean Deza. En el programa El valor de la verdad, Arica contó cómo una discusión terminó en agresión física, dejándola con una grave herida en la cabeza.

"El día que me rompió la cabeza, estábamos en su casa en una reunión familiar. No sé por qué comenzamos a discutir. Su habitación tiene dos espacios, había una columna. Comenzamos a forcejear, no recuerdo el motivo de la pelea, pero me empujó, caí contra la pared y me abrí la cabeza. Ahí reaccionó que había metido la pata, me auxilió porque había mucha sangre. Entré en pánico, comencé a llorar y después de eso se terminó la relación", relató la modelo.

Shirley Arica también confesó que, aunque denunció el hecho, decidió no continuar con el proceso legal debido a la falta de respaldo del sistema judicial. "Sí lo denuncié, pero no continué. Es crudo lo que voy a decir, pero la justicia acá es una pérdida de tiempo, es gasto. Sientes que al final del camino no hay un respaldo", expresó.

No fue el único episodio de agresión que vivió

Además, la modelo reveló que no fue la única experiencia de violencia que enfrentó. En otra relación de tres meses, sufrió una agresión que le provocó la fractura de la clavícula. "Me jaló del cabello, yo iba saliendo de la casa y me tiró contra una columna, me rompió el hueso. También lo denuncié, me pagó una reparación civil de 10 mil soles, no me alcanzó para nada", agregó.

Shirley Arica concluyó su testimonio asegurando que estos episodios marcaron su vida y, hasta el día de hoy, sufre las secuelas físicas y emocionales. "Casi no la cuento. El cirujano no era el adecuado, se pasó de la anestesia, estuve más de 12 horas en el quirófano, pero gracias a Dios estoy acá. Hasta el día de hoy me duele porque no puedo dormir bien. Me va a marcar para siempre", finalizó entre lágrimas.

Jean Deza es investigado por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja

La Fiscalía abrió investigación preliminar contra el futbolista Jean Deza por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa. Ello, luego de que fuera denunciado por su expareja Gabriela Alava por una supuesta agresión física en el distrito limeño de San Miguel.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro es la encargada de llevar a cabo la investigación contra el deportista y dispuso "recabar las declaraciones de la agraviada en cámara Gesell, del investigado y de testigos".

Asimismo, ordenó realizar la inspección técnico policial en el lugar de los hechos, así como efectuar las pericias médico legales y las diligencias necesarias que ayuden a esclarecer los hechos.

