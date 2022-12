Sheyla Rojas habló está muy feliz con Sir Winston, con quien ya lleva más de un año de relación. | Fuente: Instagram

Después de anunciar que estará en un programa especial por Año Nuevo en ATV, Sheyla Rojas visitó el programa de Magaly Medina para dar detalles de lo que será este espacio en la tv y sobre su relación con Sir Winston.

Mostrando fotos inéditas de su romance con el empresario mexicano, la modelo fue sorprendida por su pareja quien llamó a ‘Magaly Tv: la firme’ para conversar con la conductora. Es así que reveló que tiene planes de matrimonio con Rojas, pero la entrega del anillo será sorpresa.

“Es una sorpresa, esa sorpresa ya tiene que llegar a su día. En eso andamos”, indicó Luis Miguel Galarza –su nombre verdadero-. “Mucha energía y mucha actitud para que disfruten la fiesta que vamos a hacer”, comentó.

En abril de 2023, la pareja cumple dos años de relación y, a pesar de que la convivencia no ha sido fácil, Sheyla Rojas reveló que han salido adelante: “De hecho la convivencia es difícil, para todos, tenemos diferentes culturas, pero uno va aprendiendo en el proceso”.

Al ser consultado sobre si le gustaría tener un hijo con la peruana, Sir Winston no dudó en decir que sí. “Claro, sin duda. Es la forma más pura de trascender en la vida, ¿Primero el anillo y luego la boda? Me parece correcto”.

Sheyla Rojas y la vez que dijo que no volvería a la tv

En octubre de 2020, Sheyla Rojas confesó que no volverá a la televisión, según confirmó a través de sus redes sociales. Tras su retiro de “Estás en todas”, la ex chica reality no tenía intenciones de regresar a la pantalla chica por cuidar de su vida privada y distanciarse lo más posible de "tanta maldad".

En su cuenta oficial en Instagram, la expresentadora de televisión respondió a las preguntas de sus seguidores. “¿Por qué te saliste de la televisión? Toda la gente te extraña”, le comentó un usuario, luego de que su salida repentina de la conducción que compartía con ‘Choca’ Mandros ante la polémica por su vínculo con el futbolista Luis Advíncula.

“El mundo de la tv tiene su lado bueno… pero para mí es muy difícil tener vida privada o lejos de tanta maldad. Por eso es que no quiero pertenecer más”, escribió Rojas en una de sus historias en la red social, luego de que “Estás en todas” diera a conocer a Natalie Vértiz como su reemplazo. “Yo los quiero mucho y estaré en con contacto con ustedes”.

En ese sentido, Sheyla Rojas reafirmó su decisión al no regresar al programa de América TV, sin embargo, emitió sus mejores deseos para el espacio televisivo tras retirarse de la conducción. Agradeció a un seguidor que dijo que se le extrañaba todos los sábados y agregó: “‘Estás en todas’ sigue y les deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

