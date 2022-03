Stephanie Cayo responde a críticas por película en Netflix: "No represento a una mujer andina" | Fuente: Instagram | Stephanie Cayo

Luego de las críticas y comentarios que se desataron tras su participación en la película de Netflix, "Hasta que nos volvamos a encontrar", la actriz Stephanie Cayo decidió responder con un contundente mensaje a quienes aseguran que su trabajo en el filme no representa al Perú.

"Les doy un consejo... yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños 'imposibles'. Me siento muy orgullosa de esta película", indicó en su cuenta de Twitter.





"NO REPRESENTO A UNA MUJER ANDINA"

La polémica llegó tras la publicación del primer tráiler de la película. Miles de usuarios en las redes sociales cuestionaron duramente la historia de amor que se desarrolla en Cusco, porque según sostienen, no se ajusta a la realidad nacional. Sin embargo, el debate se avivó cuando la revista Vogue México calificó a Cayo como "actriz andina".

"Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. 'Hasta que nos volvamos a encontrar' no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable", aclaró la intérprete nacional.

MAXI IGLESIAS TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Maxi Iglesias, el actor español que protagoniza la cinta junto a Stephanie Cayo, no fue ajeno a las críticas y también decidió pronunciarse al respecto. "Que la vean, que juzguen... pero que juzguen una vez que la hayan visto, así ya pueden lanzar una crítica, una idea o una opinión sobre lo que han visto", sostuvo a Trome.

Ambos actores trabajaron bajo la dirección y el guion de Bruno Ascenzo. La película, además, cuenta con la participación de Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui y Nicolás Galino, entre otros.

¿DE QUÉ TRATA HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR?

"Hasta que nos volvamos a encontrar" nos sumergirá en la historia de Salvador Compodónico, un empresario español de éxito cuya familia es dueña de la corporación hotelera con mayor relevancia de España. Para llevar a cabo su primer proyecto internacional, dicha compañía elegirá volar hasta Cusco. Allí será donde el protagonista conozca a Ariana, una mujer aventurera y mochilera que quiere seguir desarrollado su vida con total libertad.

Ambos resultarán ser a priori polos apuestos, aunque el espectador se formulará esta pregunta desde el inicio del filme: ¿Lograrán lidiar con sus diferencias y encontrar así el equilibrio perfecto, siendo el amor suficiente? ¡Únicamente el tiempo lo dirá!



