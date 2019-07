Susan Ochoa volvió a referirse de lo vivió en el programa "El artista del año". | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

Luego de estar lejos de los escenarios por varias semanas tras su salida de “El artista del año”, Susan Ochoa vuelve con fuerza a los escenarios.

La cantante cerró el tema de su dura experiencia en el programa de Gisela Valcárcel y aseguró que lo sucedido “son cosas que pasan el camino”. “Me considero una mujer fuerte, y ya lo pasado pisado. Tengo muchas cosas por delante”, aseguró en el programa "Válgame Dios".

La ganadora de dos gaviotas de Plata en el Festival Viña del Mar 2019 agradeció el apoyo del público, pues señala que “me han dado el valor suficiente para seguir adelante”, aunque tiene claro que como parte de la vida y su carrera tendrá “situaciones buenas y malas”.

“En todo lugar donde me invitan llego con la mejor disposición, emoción e ilusión de seguir adelante, porque es verdad que he ganado dos gaviotas, pero mi carrera sigue, continúa. Tengo que trabajar”, señaló.

Susan Ochoa volvió a referirse del programa "El artista del año". | Fuente: Captura de TV

Susan Ochoa dijo haberse sentido incómoda cuando el productor de “El artista del año”, Armando Tafur, la dejó como si fuera una persona conflictiva o de creerse lo máximo en el programa al haber pedido una maquilladora especial.

“Es como que te estén diciendo algo que tú no eres. Lo peor es que fueron dos veces que Nicol [mi maquilladora] me vistió, [y fue] con el consentimiento de ellos. Todos saben que yo pido permiso", mencionó.

La ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2019 también volvió a reafirmar su creencia en Dios, pues considera que "es el único a quien le pongo mis quejas. Si he hecho algo malo, él me castigará”.

HABLA DE LA AYUDA SOCIAL

La exparticipanate de “El artista del año” se refirió al caso de ayuda social del cual fue parte y que el programa “En boca de todos” difundió sin que ella esté presente, incluso cuando días antes habían anunciado que ella estaría en el set de televisión.

“Ma habían invitado a dos programas, pero después me dijeron más adelante [...] Era un caso social. Yo tampoco entendí, pero estuve con todas las intenciones, pero por algo pasan las cosas, acá no acaba mi carrera. Sí vi que lo pasaron. Sé que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero bueno pues”, comentó la cantante.