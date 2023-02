'Karina y Timoteo' fue un programa de televisión infantil peruano de la segunda mitad de la década de 1990. | Fuente: Instagram

Tras su reencuentro con María Pía Copello, Timoteo recordó los buenos momentos que compartió con la conductora en la década de los 2000.

“Súper emocionado por pisar nuevamente estos estudios de América TV, donde compartimos mucho. Tuve muchas amigas, el profesor Otto también, las historias se llevan aquí en el corazón y todo lo bueno para nosotros de aquí en adelante. Lo bueno es que con América TV el personaje ha regresado desde el año pasado para todos los eventos, este año firmamos contrato, todo el año voy a estar. Si me quieres invitar, cuando quieras”, comentó el dinosaurio en el set.

Sin embargo, Timoteo aprovechó la oportunidad para también recordar a Karina Rivera y le sugirió a María Pía Copello que la invite algún día a ‘Mande quien mande’.

“Cuántas cosas pasamos, nos despedimos en el 2006, estás igualita. Aprendimos mucho a querer siempre a los pequeños, por ellos estábamos en la televisión. Ahora que he vuelto con Karina a los eventos, los shows, a participar con ella, no nos olvidan, recuerdan mucho... La próxima que venga Karina también”.

Luego de este comentario, María Pía Copello agregó que Timoteo tiene más amigas y también puede invitarlas.

¿Cómo fue la salida de Karina Rivera de "Karina y Timoteo"?

Muchos rumores surgieron tras la salida permanente de Karina Rivera de uno de los programas infantiles más populares de la televisión peruana: “Karina y Timoteo”, del que fue animadora principal por cuatro años.

A casi 20 años de su salida, en junio de 2019, Rivera fue entrevistada en un programa online y reveló todos los detalles de su separación. De acuerdo con la exanimadora, debido a que se encontraba embarazada y daría a luz, María Pía Copello la reemplazaría por un periodo.

Pero esto no sucedió así, pues Copello se quedó en América TV por siete años. "Me dijeron: ‘no, Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó la animadora a Action Media Web.

Asimismo, Karina Rivera aseguró que no fue comunicada por la producción sobre su separación total del programa. A pesar de ello, indicó no tener ningún resentimiento contra María Pía Copello. "A mí no me habían dicho que no iba a volver, di a luz y el siguiente sábado el programa se llamó ‘María Pía y Timoteo'", recordó.

