La modelo Tracy Freundt reveló que 'Esto es Habacilar' no funcionó en la televisión porque no era el programa que lideró Raúl Romero. | Fuente: Composición

La modelo Tracy Freundt habló por primera vez sobre por qué “Esto es Habacilar” fue cancelado de la televisión cuando no tenía ni un mes al aire. De acuerdo con sus declaraciones, aseguró que era necesario ponerle un stop por los malos comentarios que recibió.

“Yo creo que la gente esperaba el ‘Habacilar’ de hace ‘cuchumil’ años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios... La energía del programa ya no estaba envuelta en buenos comentarios y había que darle un corte a eso”, dijo.

Si bien “Esto es Habacilar” fue criticado desde un inicio por tener a los ‘guerreros’ en el programa, el ráting fue otro motivo para decirle adiós.

“Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo, aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por ‘Esto es Guerra’, como siempre, en el sentido porque eso les da mayor seguridad y, al final, es lo que el público quiere”, aseguró Tracy Freundt en entrevista con Carlos Orozco.

"Esto es Habacilar" llegó a su fin antes de lo previsto

A poco de cumplir un mes de su estreno, el programa que fue anunciado con bombos y platillos no irá más en televisión abierta. La última emisión se realizó el viernes 11 de febrero y obligó a los conductores dar el anuncio de despedida.

De esta manera, el espacio volvió a ser cubierto por "Esto es Guerra", el reality que se ha mantenido por 10 años en la televisión gracias al apoyo del público. "Esto es Habacilar" aspiraba a convertirse en todo un éxito, pero con el pasar de los días su rating fue bajando.

Thalía Estabridis y Tracy Freundt , las recordadas modelos de "Habacilar", aprovecharon la cámaras para dar a conocer sus impresiones sobre el tiempo que estuvieron en el programa y lo que significó su reencuentro con el público. "Para mí ha sido hermoso reencontrarme con el público y con la producción. Los llevo en mi corazón y los voy a querer siempre. Siempre hay que afrontar con alegría las cosas", dijo Estabridis.

"Ha sido muy emocionante reencontrarme con gente de montaje, camarógrafos, sonidistas que me remontan aquellos años atrás ha sido muy emocionante volver a leer los mensajes de los académicos. Ha sido una exposición de mucho amor que la valoro muchísimo", agregó Tracy Freundt.

