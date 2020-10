Tula Rodríguez dedica mensaje a Javier Carmona. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, dedicó una publicación de Instagram a su esposo Javier Carmona, a un mes de su fallecimiento y luego de permanecer dos años en estado vegetativo.

"Increíble, ya pasó un mes que no estás a nuestro lado. Aquí, aún contigo Javier, sintiéndote... porque es inevitable no extrañarte, no amarte", escribió la presentadora de "En Boca de Todos".

La artista señaló que se siente tranquila, pues acompañó a su esposo hasta el último momento, y aseguró que el amor hacia el exgerente de televisión sigue latente.

"Tengo la paz y la tranquilidad que te cuide hasta tu último segundo y que desde ese momento ya gozas de la presencia de nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros", indicó. "Te amo hasta el cielo", agregó.

Rodríguez también destacó que velará por la hija que tuvo con Carmona, tal como su esposo lo deseaba. "Sabes que estaré aquí cuidando a nuestra Vale, trabajando fuerte, dando lo mejor de mí y contenta como tú lo hubieras querido", anotó.

Finalmente, la estrella de América Tv aseguró que siempre llevará en su corazón a Javier Carmona y agradeció por haberle permitido ser parte de su historia.

"Siempre estarás en mi corazón por que no solo fuiste un buen hombre, sino un excelente padre, maravilloso esposo y gran amigo. Gracias por haber formado parte de lo mejor de mi vida", concluyó Tula Rodríguez.

