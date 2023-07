Valeria Flórez y su mensaje tras el Miss Supranational 2023: "Espero no haberlos defraudado"

Después de que el último fin de semana Valeria Flórez dejara en alto el nombre de Perú en el Miss Supranational 2023, la modelo se pronunció tras su participación en el certamen de belleza y se mostró agradecida por toda la experiencia vivida a sus 26 años.

"Creo que nunca encontraré las palabras precisas para describir la increíble experiencia que viví. Poder ser Perú internacionalmente es un sueño que siempre tuve y estoy más que agradecida toda la organización del Miss Perú por permitirme cumplirlo. No hay nada que me llene más de orgullo que saber que hice sonar a mi país y el haber podido representarlos como lo hice", escribió.

En otro momento del mensaje, Valeria Flórez, la Miss Supranational Americas 2023, espera que los peruanos estén orgullosos de su desempeño porque asegura que dio todo de sí para representarnos:

"¡Pero soy consciente que no hubiera sido posible sin todos ustedes! Gracias por haberme acompañado en este camino, por haber comentado Perú en cada publicación y por cada mensaje de aliento que me mandaban. Quiero que sepan que di todo de mí, no solo en la preliminar y final, sino en las tres semanas que estuve en Polonia. Sabía que estaba representando a todo un país y espero no haberlos defraudado", finalizó.

Valeria Flórez es elegida como Miss Supranational Americas 2023

A pesar de que Valeria Flórez no quedó en el Top 5 del Miss Supranational 2023, se llevó una corona y una banda ya que fue elegida como Miss Supranational Americas tras demostrar un buen desenvolvimiento en el escenario así como profesionalismo en el concurso imponiéndose frente a Miss Ecuador y Miss Brasil, quienes eran las únicas latinas en la final.

Cabe resaltar que, aparte de Miss Supranational Perú, Flórez es conductora de televisión, actriz y cantante de 26 años. La primera experiencia en la pantalla chica fue en el recordado programa América Kids. Luego de su participación en el programa infantil, formó parte del reality "Reto de Campeones".

En el 2019, fue convocada para conducir un programa radial, donde conversaba de diversos temas con sus oyentes. También posee un gran talento para el canto, incluso el año pasado estrenó el tema "Ya no", una canción de protesta ante la violencia.

Muchos de sus seguidores esperan que Valeria Flórez no deje los concursos de belleza ya que, aseguran que a pesar de no haber ganado el Miss Supranational 2023, es una de las mejores representantes que Perú ha tenido en este tipo de eventos.