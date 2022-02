Sujetka Val, hija de Vanessa Terkes, contrajo matrimonio en Estados Unidos. | Fuente: Instagram

La actriz Vanessa Terkes se mostró orgullosa de que su hija Sujetka Val contrajera matrimonio en Estados Unidos con su novia Ariana Pestana.

Por medio de sus redes sociales, la joven confesó sentirse feliz de haber dado este paso tan importante en su carrera:

“Demasiado agradecida con todos los mensajes y amor que hemos recibido. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Los amo mucho a todos. Gracias, gracias, gracias. Y a mi esposa, eres todo baby”, escribió Sujetka.

Por otro lado, Vanessa Terkes el envió un mensaje a su hija por haberse casado: “Te amo hija, y estoy orgullosa de ti, eres una persona valiente”.

¿Vanessa Terkes está en busca de un nuevo amor?

Así como su hija dio un paso importante, Vanessa Terkes considera que ha aprendido del amor en todo este tiempo, y por esa razón, solo espera que en el futuro llegue un amor que sea bonito. Hace más de un año, la expresentadora de televisión se separó de George Forsyth, alcalde de La Victoria, con quien se casó en el 2018 durante la campaña electoral.

La actriz negó tener una pareja en estos momentos, pero espera que su próximo novio se comprometa en la relación y sea fiel. En su vida amorosa, mantuvo romances con los exfutbolistas Roberto Martínez y Forsyth, pero no planea volver a salir con ningún “pelotero”.

“Aprendí que con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”, detalló Vanessa Terkes a Trome. “Espero que así sea (sobre una futura pareja que no le sea infiel). Me gustaría encontrar un amor bonito y correspondido”, agregó mostrándose positiva ante tantas decepciones en el amor.

